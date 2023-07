पहाड़ों में बारिश से उफान पर नदियां, हथिनीकुंड बैराज पर दो लाख क्यूसेक पानी का बहाव; अलर्ट जारी

Haryana News यमुना के तटवर्ती गांव बीबीपुर बाकरपुर साबापुर औधरी लापरा महमूदपुर कलानौर कमालपुर सहित दर्जनों गांवों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी हथनीकुंड बैराज पर जलस्तर बढ़ सकता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड व यमुना के केचमेंट एरिया में बारिश जारी है। सिंचाई विभाग के मुताबिक एक लाख क्यूसेक पानी आने के बाद मिनी फ्लड घोषित कर दिया जाता है।

पहाड़ों में बारिश से उफान पर नदियां, हथिनीकुंड बैराज पर दो लाख क्यूसेक पानी का बहाव

छछरौली/यमुनानगर, संवाद सहयोगी। पहाड़ों में हो रही बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं। हथनीकुंड बैराज पर पानी के बहाव का आंकड़ा दो लाख क्यूसेक पर पहुंच गया। पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर की सप्लाई बंद कर दी गई है। यहां से पानी हरियाणा व उप्र के बीचोबीच बह रही यमुना नदी में छोड़ दिया गया है। जिसका बहाव दिल्ली की ओर है। यमुना के तटवर्ती गांव बीबीपुर, बाकरपुर, साबापुर, औधरी, लापरा, महमूदपुर, कलानौर, कमालपुर सहित दर्जनों गांवों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी हथनीकुंड बैराज पर जलस्तर बढ़ सकता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व यमुना के केचमेंट एरिया में बारिश जारी है। सिंचाई विभाग के मुताबिक, एक लाख क्यूसेक पानी आने के बाद मिनी फ्लड घोषित कर दिया जाता है। ढाई लाख क्यूसेक पानी आने के बाद फ्लड घोषित कर दिया जाता है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताकि बचाव के लिए पहले से ही बंदोबस्त कर लिए जाएं। यमुना नदी में क्रासिंग के लिए बनाए गए अस्थाई रास्तों को प्रयोग में न लाने की भी चेतावनी दी गई है। उधर, लगातार चल रही बारिश के कारण खेतों में जल जमाव है। जिसके चलते सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान है। इन दिनों शिमला मिर्च व घिया की फसल खेतों में खड़ी है। पानी जमा होने के कारण निचले क्षेत्रों में धान की फसल भी डूबी खड़ी है।

Edited By: Rajat Mourya