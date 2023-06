चीन भी देख चुका है सेना का शौर्य, पाकिस्तान की धरती पर जाकर जवानों ने किया था आतंकियों का सफाया: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को चीन भी देख चुका है। हमारे जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकियों का सफाया किया और दुनिया को यह संदेश दिया कि हम दुश्मन को उसके घर में घुसकर भी मार सकते हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा देश, राजनाथ सिंह बोले- चीन भी देख चुका है भारतीय सेना का शौर्य

यमुनानगर (हरियाणा), जागरण संवाददाता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। पहले तोप, बंदूक, गोले, मिसाइल और राकेट बाहर से मंगाए जाते थे। छोटे देशों में मात्र 900 करोड़ रुपये के हथियार निर्यात होते थे। बहुत कम समय में इसको बढ़ाकर 16 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया। दो साल में यह लक्ष्य 3500 से चार हजार करोड़ करना है। पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकियों का किया सफाया राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकियों का सफाया किया। दुनिया को संदेश दिया कि हम दुश्मन को उसके घर में घुसकर भी मार सकते हैं। चीन भी हमारी सेना का शौर्य व पराक्रम देख चुका है। हमने सभी वादे पूरे किए रक्षा मंत्री जगाधरी अनाज मंडी में आयोजित गौरवशाली भारत रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टियां जनता से किए वादों की चिंता नहीं करतीं, लेकिन हमने सभी वादे पूरा किए। 1951 में चुनावी घोषणा में अनुच्छेद-370 खत्म करने की बात कही थी। संसद के दोनों सदनों में बहुमत आते ही चुटकी बजाकर इसे खत्म कर दिया। राम मंदिर के निर्माण के बारे में भी 1984 के चुनावी घोषणा पत्र में कहा था। अब अयोध्या की धरती पर भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। 24 जनवरी के बाद शीश झुकाकर राम लाल के दर्शन कर सकते हैं। भाजपा ने भ्रष्टाचार को किया खत्म राजनाथ सिंह ने कहा कि राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को भाजपा ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। जो कहा, वह पूरा किया। दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा ने भ्रष्टाचार खत्म करने में कामयाबी हासिल की है। भाजपा के किसी भी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप तक नहीं हैं।

Edited By: Achyut Kumar