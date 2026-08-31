PNB के खजाने में मिले 7.40 करोड़ के नकली नोट, बैंक मैनेजर फंसा

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में करेंसी चेस्ट में ऑडिट के दौरान 7.40 करोड़ रुपये के नकली नोट मिलने के मामले में पंजाब नेशनल बैंक जगाधरी शाखा के चेस्ट प्रबंधक अमित कुमार फंस गए हैं।

उनका लगभग एक माह पहले ही सहारनपुर से यहां तबादला हुआ है। उन पर सहारनपुर में केस दर्ज हैं, क्योंकि ऑडिट में जो नकली नोट मिले हैं। उस समय वह करेंसी चेस्ट के प्रबंधक थे। वहीं, सहारनपुर मंडल कार्यालय पीएनबी के वरिष्ठ प्रबंधक निशा सिंह ने अमित कुमार सहित तीन के निलंबन की पुष्टि की है।

दरअसल, बैंकों में करेंसी चेस्ट का अलग से विभाग होता है। इसमें सभी बैंकों से आने वाली नकदी जमा होती है। जिसे यहां से रिजर्व बैंक को भेजा जाता है। सहारनपुर में करेंसी चेस्ट का ऑडिट हुआ तो उसमें 7.40 करोड़ रुपये के नकली नोट मिले हैं तो मामला उजागर हुआ।

इस मामले में सहारनपुर में मंडल कार्यालय के वरिष्ठ प्रबंधक रवि कुमार, करेंसी चेस्ट प्रबंधक सुशील शर्मा और हरियाणा के खेड़ा बाजार जगाधरी में तैनात चेस्ट प्रबंधक अमित कुमार पर केस दर्ज हुआ है। अब सहारनपुर पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है।

वहीं, यह मामला सामने आने के बाद जगाधरी स्थित शाखा में हलचल है। सूत्रों के मुताबिक जांच की आंच यहां तक भी पहुंच सकती है। यहां के चेस्ट का ऑडिट भी हो सकता है। बैंक अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं।