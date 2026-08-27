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हरियाणा के यमुनानगर में माइनिंग साइट से फर्जी बिलिंग कर अवैध खनन को दिखाया वैध, 50 करोड़ के घोटाले का आरोप

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 10:36 AM (IST)

पंचकूला की माइनिंग साइट से खनिज सामग्री की फर्जी बिलिंग कर 50 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला सामने आया है।

यमुनानगर में माइनिंग साइट से फर्जी बिलिंग कर अवैध खनन को दिखाया वैध (फाइल फोटो)

यमुनानगर में माइनिंग साइट से फर्जी बिलिंग कर अवैध खनन को दिखाया वैध (फाइल फोटो)


HighLights

  1. पंचकूला माइनिंग साइट से 50 करोड़ रुपये का फर्जी बिलिंग घोटाला उजागर।

  2. यमुनानगर में श्री गणेश माइंस, राक बाटम माइंस कार्यालयों पर छापेमारी।

  3. अवैध खनन को वैध दिखाने के लिए फर्जी बिलों का इस्तेमाल किया गया।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। पंचकूला की माइनिंग साइट से खनिज सामग्री की फर्जी बिलिंग पर बड़ा घोटाला सामने आया है। बुधवार को नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल की गठित कमेटी ने गंगानगर कालोनी में श्री गणेश माइंस व राक बाटम माइंस के कार्यालय पर छापेमारी कर बिलिंग से जुड़ा रिकॉर्ड खंगाला।

शिकायतकर्ता पंचकूला निवासी संजीव चौधरी की याचिका पर यह कार्रवाई हुई है। आरोप है कि फर्म के फर्जी बिलों के जरिये 50 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया है। खनिज सामग्री के फर्जी बिल यमुनानगर के स्टोन क्रशरों को जारी किए, जिसकी आड़ में अवैध खनन को वैध दिखाया। जिस फर्म के कार्यालय पर छापेमारी की, उस फर्म में आम आदमी पार्टी के नेता आदर्श पाल सिंह के साइलेंट पार्टनर होने का आरोप है। वहीं आप नेता आदर्श पाल सिंह का कहना है कि जब खनन के ठेके हुए थे, जगाधरी से विकास व ललित गए थे।

उस समय मेरे पास क\ल आया। इन युवकों के बारे में पूछा, क्योंकि मैं पूरी जगाधरी को अपनी मानता हूं। इसलिए कह दिया कि मैं इन्हें जानता हूं। मेरी इन माइंस में साथ होने के आरोप लगे हैं। मेरी शह हो सकती है, क्योंकि इन युवकों से अच्छे संबंध है। दोनों पक्षों का पार्टनरशिप का विवाद है। दोनों पक्षों के बीच जमीन का झगड़ा हुआ।

मैं भी गया था। बातचीत नहीं हुई। खनन से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने न कभी खनन किया और न ही करूंगा। शिकायतकर्ता आल हरियाणा पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजीव चौधरी ने बताया कि उनकी एसोसिएशन के मेंबर आदर्श पाल सिंह भी हैं।

डील फाइनल होने के बाद उनकी 20 प्रतिशत, एक अन्य व्यक्ति की 25 प्रतिशत और बाकी आदर्श पाल सिंह की भी हिस्सेदारी तय हुई। आदर्श पाल ने सीधे फर्म में नहीं होने की बात कही और उनकी ओर से बेगमपुर निवासी ललित, मुंडाखेड़ा निवासी विकास और नवीन बतरा निदेशक रहेंगे। 11 माह बाद जब फर्म का हिसाब किताब करने को कहा तो टाल-मटोल की।

शक होने पर दो माह पहले जब जांच करना शुरू किया तो पता लगा कि उनकी डायरेक्टरशिप फर्जी साइन कर डिजोल्व कर दी है। अब कंपनी में ललित, विकास कुमार और नवीन बतरा डायरेक्टर हैं। इन्होंने बड़े कम समय में 20 लाख टन से अधिक खनिज निकाला है, जबकि माइंस साइट में इतनी खनिज सामग्री नहीं थी।

इसका सर्वे भी कराया था। फिर इनके रिकार्ड चेक हुए तो सामने आया कि पंचकूला से यमुनानगर के क्रशर जोन में फर्जी बिलिंग कर रहे हैं। जिस खनिज सामग्री की बिलिंग हो रही है, वह साइट पर ही पड़ी है। यमुनानगर में अवैध माइनिंग कर माल निकाला जा रहा है। वह लीगल हो जाता है।