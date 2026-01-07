प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही थी सास, बहू ने प्रेमी के साथ उतार दिया मौत के घाट; पति के सामने रची झूठी कहानी
यमुनानगर के हरगढ़ गांव में 50 वर्षीय कमलेश की हत्या का मामला छह माह बाद दर्ज हुआ है। बहू शिवानी और उसके प्रेमी राजेश पर हत्या का आरोप है, क्योंकि कमले ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। थाना छप्पर क्षेत्र के गांव हरगढ़ में 50 वर्षीय कमलेश की मौत के मामले में छह माह बाद हत्या का केस दर्ज हुआ है। उसकी हत्या बहू शिवानी ने अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलकर की थी, क्योंकि वह बहू के प्रेम संबंध में बाधा बन रही थी। मामले की तफ्तीश करते हुए सीआईए वन की टीम ने साक्ष्य जुटाए।
घटनास्थल का निरीक्षण किया। मोबाइल कॉल व चैटिंग के आधार पर सबूत मिले। जिससे हत्या किए जाने का राज खुला। अब थाना छप्पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हरगढ़ निवासी जितेंद्र सिंह व उसके पिता ग्रेट इंडिया कंपनी में नाइट ड्यूटी करते हैं। घर पर मां कमलेश व पत्नी शिवानी अकेले रहते थे।
प्रेमी के साथ महिला को कई बार पकड़ा
इस दौरान शिवानी का प्रेमी राजेश घर पर आने लगा। वह दोनों मिलकर रात को मां कमलेश को नशे की गोली दे देते थे। आरोपित को कई बार परिवार के लोगों ने पकड़ा। जिससे गांव में भी काफी बेइज्जती हो रही थी। इसके बावजूद जितेंद्र शांत रहा।
19 जुलाई की रात को ड्यूटी पर गया हुआ था। तभी पत्नी का काल आया और उसने बताया कि मां की मौत हो गई है। जब घर पर पहुंचा तो देखा कि मां के सिर पर गहरा घाव था। उस समय पत्नी ने बताया कि चारपाई से गिरने के कारण सिर में लगने से मौत हुई है। जिससे उस समय कोई शक न हुआ और अगले दिन मां के शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
शादी से पहले गर्भवती थी शिवानी
जितेंद्र सिंह ने बताया कि उसकी शादी 29 नवंबर 2023 को गांव मामलीवाला निवासी शिवानी के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद तक सब कुछ ठीक रहा। बाद में शिवानी घर में कलह रखने लगी। इस बीच पता लगा कि शिवानी पहले से ही गर्भवती थी।
उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग था। सात माह बाद उसे बच्चा हुआ। जिसे लेकर दोनों पक्षों की पंचायत हुई। जिसमें ससुर ने स्वीकार भी किया। इसके बावजूद घर बसाने के लिए पंचायत का फैसला माना और शिवानी को अपने घर में रख लिया।
घर में मिले थे खून से सने कपड़े
कमलेश के अंतिम संस्कार के लगभग दो माह बाद शिवानी घर छोड़कर चली गई थी। वह अपने गांव के ही प्रेमी राजेश के साथ रहने की जिद करने लगी। उसने तलाक का दबाव बनाया। उसके जाने के बाद एक दिन घर के अंदर साफ सफाई करते हुए खून से सने तकिया व चादर मिली।
जब इस बारे में मोबाइल पर काल कर शिवानी से कहा तो उसने धमकी दी कि यदि कही पर शिकायत की तो मां की तरह से तेरी भी हत्या करा देगी। जिससे उस पर शक गहरा गया। थाना छप्पर प्रभारी वेदपाल ने बताया कि मामले में केस दर्ज किया गया है। तफ्तीश की जा रही है।
