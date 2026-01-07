प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही थी सास, बहू ने प्रेमी के साथ उतार दिया मौत के घाट; पति के सामने रची झूठी कहानी

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। थाना छप्पर क्षेत्र के गांव हरगढ़ में 50 वर्षीय कमलेश की मौत के मामले में छह माह बाद हत्या का केस दर्ज हुआ है। उसकी हत्या बहू शिवानी ने अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलकर की थी, क्योंकि वह बहू के प्रेम संबंध में बाधा बन रही थी। मामले की तफ्तीश करते हुए सीआईए वन की टीम ने साक्ष्य जुटाए।

घटनास्थल का निरीक्षण किया। मोबाइल कॉल व चैटिंग के आधार पर सबूत मिले। जिससे हत्या किए जाने का राज खुला। अब थाना छप्पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हरगढ़ निवासी जितेंद्र सिंह व उसके पिता ग्रेट इंडिया कंपनी में नाइट ड्यूटी करते हैं। घर पर मां कमलेश व पत्नी शिवानी अकेले रहते थे।

प्रेमी के साथ महिला को कई बार पकड़ा इस दौरान शिवानी का प्रेमी राजेश घर पर आने लगा। वह दोनों मिलकर रात को मां कमलेश को नशे की गोली दे देते थे। आरोपित को कई बार परिवार के लोगों ने पकड़ा। जिससे गांव में भी काफी बेइज्जती हो रही थी। इसके बावजूद जितेंद्र शांत रहा।