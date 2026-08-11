यमुनानगर में सड़क हादसा, हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे मां-बेटे की मौत; गांव में शोक की लहर
हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे मां-बेटे की भगवानपुर के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना से रादौरी गांव में शोक की लहर है और परिवार में म ...और पढ़ें
HighLights
हरिद्वार से लौटते मां-बेटे की सड़क हादसे में मौत
भगवानपुर के पास हुआ दर्दनाक हादसा, रादौरी गांव में शोक
शिवरात्रि पर्व पर परिवार की खुशियां मातम में बदलीं
रविंद्र सैनी, रादौर। हरिद्वार से कांवड़ लेकर घर लौट रहे मां-बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। गागालेहड़ी-भगवानपुर मार्ग पर भगवानपुर के पास हुए इस दर्दनाक हादसे में गांव रादौरी निवासी करीब 38 वर्षीय संजना और उनके 15 वर्षीय बेटे पियूष की जान चली गई।
हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। शिवरात्रि के पावन पर्व पर कांवड़ लेकर लौट रहे परिवार के लिए रास्ते में ही खुशियां मातम में बदल गईं। घटना के बाद गांव रादौरी में शोक की लहर है।
जानकारी के अनुसार गांव रादौरी निवासी रोहित अपनी पत्नी संजना और बेटों पियूष व चिराग के साथ दो बाइकों पर हरिद्वार कांवड़ लेने गए थे। कांवड़ लेकर वापस लौटते समय भगवानपुर के पास उनकी एक बाइक हादसे का शिकार हो गई।
दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार संजना और पियूष गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। दोनों को उपचार के लिए देहरादून अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू की। पुलिस ने दोनों के शवों का देहरादून में पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद शव स्वजन को सौंप दिए गए। संजना गृहणी थीं। उनके पति रोहित ड्राइवर हैं।
पियूष गांव के स्कूल में कक्षा आठवीं का छात्र था। मां-बेटे की एक साथ मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हादसे की खबर गांव में पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचे।