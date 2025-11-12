यमुनानगर: छात्राओं से मोबाइल चोरी करते युवक की धुनाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता. यमुनानगर। कोचिंग सेंटर से लौट रही दो बहनों के बैग से दो युवकों ने मोबाइल चोरी कर लिया। शोर मचाने पर लोगों ने एक आरोपित को पकड़ लिया। उसकी जमकर धुनाई की गई। जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसका साथी भाग निकला। शहर यमुनानगर थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है।

गांव रपौली निवासी कोमल ने बताया कि वह और उसकी बहन आंचल जगाधरी स्थित आइसीएस कोचिंग सेंटर से कोचिंग ले रही है। मंगलवार की दोपहर को वह कोचिंग लेकर घर जाने के लिए यमुनानगर बस स्टैंड पर पहुंची। यहां बस का इंतजार कर रही थी। तभी दो युवक उनके पास आकर खड़े हो गए। एक ने आंचल के बैग से मोबाइल निकाल लिया और भागने लगे।