हरियाणा में यमुनानगर की अशोका डेयरी में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने पाया काबू; लाखों का सामान जलकर खाक
यमुनानगर के प्यारा चौक स्थित अशोका डेयरी में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया।
HighLights
अशोका डेयरी में सुबह लगी भीषण आग
लाखों का सामान जलकर राख
शॉर्ट सर्किट आग का प्रारंभिक कारण, जांच जारी
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। प्यारा चौक स्थित अशोका डेयरी में शनिवार सुबह करीब छह बजे अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। सुबह के समय दुकान से आग की लपटें उठने लगीं।
देखते ही देखते आग ने दुकान में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कर्मियों ने आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाला।
काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। हालांकि, तब तक दुकान में रखा सामान जलकर राख हो चुका था। आग से लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है।
सुबह छह बजे लगी आग, दुकान में जला सामान
शनिवार सुबह करीब छह बजे प्यारा चौक स्थित अशोका डेयरी में आग लगने का पता चलते ही दमकल विभाग को सूचना दी गई। इसके बाद दमकल की एक के बाद एक कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।
कर्मियों ने आग को बुझाने के लिए प्रयास शुरू किए, ताकि लपटों को फैलने से रोका जा सके। आग की चपेट में आने से दुकान में रखा सामान जल गया। आग बुझने के बाद दुकान में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका
प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शार्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना में दुकान के अंदर रखे सामान को नुकसान पहुंचा है।
इससे लाखों रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सुबह के समय आग लगने की घटना से व्यापारिक क्षेत्र में भी चिंता का माहौल रहा।