Haryana News: यमुनानगर में नाले से मिला व्यक्ति का शव, परिजनों ने लगाए कई आरोप; शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। चांदपुर अंडरपास के पास शुक्रवार सुबह नाले से व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने शव की शिनाख्त कैंप के वीना नगर निवासी 50 वर्षीय रामबीर के रूप में की, जो तीन दिन से लापता था। शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले, वहीं स्वजनों ने भी न कोई आरोप लगाए न शिकायत दी।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया। चांदपुर अंडरपास के पास नाले में सफाई का कार्य चल रहा था। इसके लिए शुक्रवार सुबह सफाई कर्मचारी पहुंचे तो उन्हें नाले में शव दिखाई दिया। उन्होंने सूचना पुलिस को दी।

पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकला। गांधीनगर थाना प्रभारी जगबीर सिंह ने बताया कि रामबीर के लापता होने की रिपोर्ट पहले ही थाने में दर्ज थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। शव मिलने पर स्वजनों को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने कपड़ों व अन्य पहचान से शव की शिनाख्त रामबीर के रूप में की। स्वजनों के अनुसार, रामबीर तीन दिन पहले घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटा था।

रामबीर के शरीर की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पर ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल यह हादसा, हत्या या फिर इत्तेफाकिया मौत है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस अपने स्तर पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

जोहड़ में मिला शव बाल छप्पर गांव के शुक्रवार सुबह जोहड़ में गांव के ही 55 वर्षीय जोद सिंह का शव मिला। थाना छप्पर प्रभारी सुमित कांबोज ने बताया कि जोद सिंह तीन दिन से लापता था। स्वजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। पुलिस व स्वजन जोद सिंह को ढूंढ रहे थे, जिसका शव गांव के जोहड़ में मिला है।