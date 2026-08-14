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    10 रुपये और 3 कपड़ों के साथ छोड़ा PAK, फिर भारत में शुरू की नई शुरुआत; यमुनानगर के 100 वर्षीय बुजुर्ग ने सुनाई दास्तां

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 03:52 PM (IST)

    यमुनानगर के 100 वर्षीय महाराज कृष्ण पुरी ने भारत-पाक विभाजन की विभीषिका और अपने संघर्ष की कहानी साझा की। ...और पढ़ें

    महाराज कृष्ण पुरी अपने परिवार के साथ। साथ में शहर विधायक घनश्यामदास अरोड़ा व जिला अध्यक्ष राजेश सपरा जागरण

    महाराज कृष्ण पुरी अपने परिवार के साथ। साथ में शहर विधायक घनश्यामदास अरोड़ा व जिला अध्यक्ष राजेश सपरा जागरण

    HighLights

    1. विभाजन के दौरान 10 रुपये और तीन कपड़ों के साथ छोड़ा पाकिस्तान

    2. यमुनानगर आकर दिन में काम, रात में पढ़ाई कर बने सफल

    3. 100 वर्षीय महाराज कृष्ण पुरी समाज सेवा और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। दौर बहुत मुश्किल और पग-पग पर संघर्ष का था। लेकिन नए भारत को बसाने के सपने को साकार करने के लिए हर चुनौती का सामना बड़े धैर्य के साथ किया। आज बड़े शहर के बड़े उद्योगपतियों में नाम है। सेवा में पूरी तरह समाज को समर्पित हैं।

    जी हां, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी बताएंगे, जिन्होंने विभाजन को विभीषिका को बहुत ही नजदीक से महसूस किया। वह है माडल टाउन निवासी समाजसेवी व आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक 100 वर्षीय महाराज कृष्ण पुरी।

    दैनिक जागरण से बातचीत के दौरान महाराज कृष्ण पुरी ने विभाजन की विभीषिका के उननाजुक पलों को साझा किया। उस दौरान पाकिस्तान के गुजरात में रहते थे। पिता प्रताप चंद पुरी नामी वकील थे और मैं बीए की पढ़ाई कर रहा था। वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गईं।

    लोग घर बार छोड़ने लगे। पिता, ताऊ व बुआ हिंदुस्तान आने को ट्रेन में बैठ गए और मैं खुद एक ट्रक में सवार हो गया। जब वह घर से निकले तो मकान का ताला लगाकर चाबियां भी पड़ोसी मौलवी को दे आए थे। कहा था कि यदि कभी सकुशल लौटे तो आपसे चाबियां ले लेंगे। जब घर छोड़ा तो उनके पास केवल 10 रुपये और तीन कपड़े थे।

    जेल में झेली यातनाएं

    पुरी बताते हैं कि वर्ष 1975 में इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए और यातनाएं सहीं। वर्ष 1962 में शहर में स्पेयर पार्ट्स का काम शुरू किया।

    परिवार की जिम्मेदारी संभालने के साथ आरएसएस से जुड़कर समाज सेवा का मौका मिला। उनके बेटे गिरीश पुरी व संजीव पुरी बताते हैं कि उनके पिता जीवन-समर्पण, अनुशासन व राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। फरवरी 2026 में उन्होंने जीवन के 100 वर्ष पूरे कर लिए। हमेशा ही जीवन को अनुशासन, संयम व सादगी से जीने की प्रेरणा दी है।

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    दिन में काम, रात को करते थे पढ़ाई

    पुरी ने बताया कि जैसे-तैसे यमुनानगर में रह रहे रिश्तेदार के पास आ गए। छोटे से मकान में उनको आश्रय मिल गया। बहुत ही मुश्किल घड़ी थी, क्योंकि नई जगह थी। परिवार के पालन-पोषण के लिए कोई साधन नहीं था। पिता की वकालत भी छूट गई थी। इसी दौरान उनके परिचित ने एक वर्कशाप में काम करने व कार मैकेनिक का डिप्लोमा करने की सलाह दी।

    महाराज कृष्ण पुरी ने बताया कि वह दिन के समय वर्कशाप में कार्य करते और रात को पढ़ाई। बीए की पढ़ाई भी पूरी की और दो वर्षीय डिप्लोमा भी कर लिया। उसके बाद उन्हें एस्कार्ट प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी मिली। तनख्वाह मात्र 150 रुपये प्रतिमाह थी।

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