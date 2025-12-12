बेटे की तलवार से की हत्या... फिर लाश के टुकड़े कर यमुना में बहाए, अब मां और सौतले पिता को कोर्ट ने सुनाई सजा

संवाद सहयोगी, यमुनानगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी की कोर्ट ने वीरवार को गुरु अर्जुन नगर निवासी 19 वर्षीय हैप्पी की हत्या करने पर सौतेले पिता तरसेम व सगी मां सीमा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तरसेम पर 22 हजार व सीमा पर 12 हजार जुर्माना भी लगा है। जुर्माना न देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा का प्रविधान है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यमुनानगर पुलिस ने गोताखोर राजीव की शिकायत पर 12 दिसंबर 2022 को अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक हैप्पी की हत्या के बाद तरसेम ने शव के टुकडे कर उसे पारदर्शी पॉलीथिन व काले बैग में डाल बैग को सिल दिया। फर्श पर फैले खून को टी-शर्ट से साफ किया।

पुलिस ने खून का एक कंटेनर, खून से सनी चादर, टी-शर्ट, दीवार पर लगे खून, वारदात में प्रयोग कार व उसकी सीट पर लगे खून और अन्य सामान बरामद किया। गौरतलब है कि मृतक के छोटे भाई की गवाही और पॉजिटिव डीएनए रिपोर्ट सजा का मुख्य आधार बनी।

सीमा की हुई थी दूसरी शादी बता दें कि 12 वर्ष पहले सीमा की तरसेम से दूसरी शादी हुई थी। पहली शादी से उसके पास दो लड़के थे। छह माह पहले ही हैप्पी को पता लगा कि तरसेम उसका सौतेला पिता है। जिसके बाद से ही वह तरसेम के साथ गाली-गलौज करने लगा था।

उसे भी परेशान रखता था। स्मैक व गाड़ी के लिए पैसे मांगता था। वह तरसेम को मारने की फिराक में भी था। जिसके चलते ही तरसेम ने पत्नी सीमा के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई। उसकी तलवार से हत्या करने के बाद कार में डालकर उसे नहर में फेंक आए थे।

पत्नी ने गाड़ी में रखवाया था शव, खून से सने कपड़े बरामद गोताखोर राजीव को पश्चिमी यमुना नहर से 12 दिसंबर को बोरी में शव मिला था। गला, कान, टांग व बाजू पर कट लगे थे। उस समय उसकी शिनाख्त नहीं हुई थी। 13 दिसंबर को शव की शिनाख्त गुरु अर्जुन नगर निवासी हैप्पी के रूप में हुई थी।

उसके दोस्तों ने मोबाइल पर पिता व मां को फोटो दिखाई थी। उस समय मां सीमा ने पुलिस को बताया था कि बेटा 11 दिसंबर को घर से 70 हजार लेकर कार खरीदने निकला था। इसके बाद नहीं लौटा। पुलिस ने जब सौतेले पिता से पूछताछ की तो उसने बताया था कि हैप्पी नशे का आदी था और उन्हें जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने सीमा को भी गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर खून से सने कपड़े बरामद किए।