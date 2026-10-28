हरियाणा में मौसी के बेटी ने शादी से किया इनकार तो जावेद ने चाकू से किया हमला, गर्दन पर लगे 20 टांके

संवाद सहयोगी, प्रतापनगर। गांव देवधर में रिश्ते की बात को लेकर हुई कहासुनी में मौसेरी बहन पर चाकू से हमला कर घायल करने के आरोपित जावेद पर केस दर्ज किया गया है।

जांच में सामने आया कि जावेद की युवती के साथ रिश्ते की बात चल रही थी लेकिन युवती के स्वजन आपत्ति जता रहे थे। इसे लेकर ही आरोपित रंजिश रखे हुए था और उसने वारदात को अंजाम दिया।

शिकायत में देवधर निवासी अमीषा ने बताया कि उसकी मौसी के बेटे खदरी निवासी जावेद के साथ रिश्ते की बात चल रही थी। माता-पिता इसके लिए राजी नहीं थे। इसे लेकर पहले भी विवाद हुआ था। मंगलवार की शाम को वह घर पर अकेली थी। तभी जावेद आया।

उसे पीने के लिए पानी दिया। जैसे ही पानी देकर पीछे मुड़ी तो जावेद ने चाकू से नाक व दाएं गाल पर वार कर दिया। उससे बचने के लिए हाथ आगे किए तो अंगुलियों में चाकू लगा। बाद में आरोपित ने गर्दन पर वार किया। शोर मचाते हुए घर से बाहर भागने लगी लेकिन बरामदे में ही गिरकर बेहोश हो गई।