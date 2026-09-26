यमुनानगर में युवती को नौकरी का झांसा देकर युवक ने किया दुष्कर्म, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सदर जगाधरी थाना क्षेत्र के गांव निवासी 21 वर्षीय युवती के साथ अजय कुमार नाम के युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपित से उसकी इंस्टा के माध्यम से दोस्ती हुई। जिसके बाद उसने नौकरी लगवाने का झांसा दिया। कई बार उसे मिलने के लिए बुलाया और संबंध बनाए। बाद में आरोपित मुकर गया। पीड़िता की शिकायत पर सदर जगाधरी थाना पुलिस ने आरोपित व उसके स्वजन के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि उसकी इंस्टा आइडी के माध्यम से आरोपित परवालो निवासी अजय कुमार से बातचीत शुरू हुई। जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और बातचीत होने लगी। आरोपित ने कहा कि वह बिजली का कार्य करता है। उसकी जानकारी चंडीगढ़ में अच्छी कंपनियों में है। वह उसे नौकरी लगवा देगा। उसके झांसे में आकर फंस गया। इस दौरान कई बार उसने मिलने के लिए भी बुलाया।

आरोपित ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर कई बार संबंध भी बनाए। उसने अश्लील वीडियो भी बनाई। 21 सितंबर को आरोपित ने दस्तावेज लेकर बुलाया। वह जगाधरी कोर्ट में लेकर गया। यहां पर आरोपित के साथ उसकी बहन भी थी। दोनों आरोपितों ने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराएं। जब इस बारे में पूछा तो आरोपित ने कहा कि नौकरी के लिए विवाह की फोटो औपचारिक तौर पर खिंचवानी होगी।

अगले दिन फिर आरोपित अपने साथ चंडीगढ़ लेकर गया। यहां पर भी कुछ दस्तावेजों पर साइन कराए। जिसके बाद वह अंबाला में अपनी मासी के घर पर लेकर गया। दो दिन तक आरोपित ने अपने साथ रखा। गलत काम भी किया। जब उसे नौकरी ज्वाइन कराने की बात कही तो वह टाल मटोल करने लगा।