Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यमुनानगर में कुत्ते के झगड़े में मां-बेटे पर छोड़ा पिटबुल, कई जगह काटा; बुरी तरह घायल 

By Avneesh Kumar Edited By: Sushil Kumar
Published: Thu, 17 Sep 2026 10:45 PM (IST)

यमुनानगर के बलाचौर गांव में कुत्ते को लेकर हुए विवाद में एक युवक और उसकी मां पर पिटबुल छोड़ा गया और लोहे की रॉड से हमला किया गया।

कुत्ते के झगड़े में मां-बेटे पर छोड़ा पिटबुल। फाइल फोटो

कुत्ते के झगड़े में मां-बेटे पर छोड़ा पिटबुल। फाइल फोटो

HighLights

  1. यमुनानगर के बलाचौर गांव में कुत्ते को लेकर विवाद।

  2. युवक और उसकी मां पर पिटबुल से हमला किया गया।

  3. हमलावरों ने लोहे की रॉड से भी मारपीट की।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। छछरौली थाना क्षेत्र के गांव बलाचौर में गली में कुत्ते को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक और उसकी मां के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि उन पर पिटबुल छोड़ा गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी शिकायत में बलाचौर निवासी रमन कुमार ने बताया कि वह प्लंबर का कार्य करता है। माता-पिता और भाई के साथ रहता है। 15 सितंबर की शाम करीब सवा सात बजे वह अपने परिवार के साथ घर के सामने गली में बैठा हुआ था। उनका पालतू कुत्ता भी पास में ही बैठा था।

कुत्ते ने हमला कर टांग पर काटा

इसी दौरान गांव का ही आशु पिटबुल नस्ल के कुत्ते को लेकर गली में घूम रहा था। आरोप है कि उनका कुत्ता आशु के पिटबुल को देखकर भौंकने लगा। आशु और उसका भाई कुनाल लोहे की राड लेकर वहां पहुंच गया और उनके कुत्ते को पीटने लगे।

उन्होंने दोनों भाइयों को रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। आशु ने अपना पिटबुल कुत्ता उनके ऊपर छोड़ दिया। कुत्ते ने उसकी टांग पर काट लिया और मां रेखा रानी को भी कुत्ते ने बुरी तरह घायल कर दिया। कुत्ते के हमले के बाद उन्होंने आरोपितों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद दोनों भाइयों ने उन पर लोहे की राड से हमला कर दिया। हमले में उन्हें कई चोटें लगीं।