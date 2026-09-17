यमुनानगर में कुत्ते के झगड़े में मां-बेटे पर छोड़ा पिटबुल, कई जगह काटा; बुरी तरह घायल 

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। छछरौली थाना क्षेत्र के गांव बलाचौर में गली में कुत्ते को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक और उसकी मां के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि उन पर पिटबुल छोड़ा गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी शिकायत में बलाचौर निवासी रमन कुमार ने बताया कि वह प्लंबर का कार्य करता है। माता-पिता और भाई के साथ रहता है। 15 सितंबर की शाम करीब सवा सात बजे वह अपने परिवार के साथ घर के सामने गली में बैठा हुआ था। उनका पालतू कुत्ता भी पास में ही बैठा था।

कुत्ते ने हमला कर टांग पर काटा इसी दौरान गांव का ही आशु पिटबुल नस्ल के कुत्ते को लेकर गली में घूम रहा था। आरोप है कि उनका कुत्ता आशु के पिटबुल को देखकर भौंकने लगा। आशु और उसका भाई कुनाल लोहे की राड लेकर वहां पहुंच गया और उनके कुत्ते को पीटने लगे।