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यमुनानगर में 10 फीट के अजगर ने 20 KG के कुत्ते को निगला, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा; इस वजह से इंसान पर नहीं करते हमला

By Avneesh Kumar Edited By: Sushil Kumar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 06:34 AM (IST)

यमुनानगर के छछरौली स्थित हैदरपुर गांव में 10 फीट लंबे अजगर ने एक व्यस्क कुत्ते को निगल लिया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।

कुत्ते को निगलते अजगर। फोटो जागरण

कुत्ते को निगलते अजगर। फोटो जागरण

HighLights

  1. हैदरपुर गांव में 10 फीट लंबा अजगर दिखा, कुत्ता निगला।

  2. वन्य प्राणी विभाग ने अजगर का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया।

  3. अजगर को आबादी से दूर जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया।

संवाद सहयोगी, छछरौली (यमुनानगर)। वन्य जीव प्राणी विहार के साथ लगते गांव हैदरपुर के खेतों में शनिवार को करीब 10 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने अजगर को देखा तो आसपास के लोगों को सूचना दी।

अजगर ने लगभग 20 किलो वजन के व्यस्क कुत्ते को निगल लिया था। वन्य प्राणी विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया। वर्षा के मौसम में वन्यजीवों के खेतों और आबादी के आसपास दिखाई देने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ दिन पहले भी एक अजगर क्षेत्र में मिला था। उसने बकरी को निगल लिया था।

वाइल्ड लाइफ निरीक्षक लीलू राम ने बताया कि वन्य जीव प्राणी विहार के साथ लगते हैदरपुर गांव के खेतों में अजगर मिलने की सूचना मिली थी। टीम ने सावधानीपूर्वक अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित रूप से आबादी से दूर जंगल में छोड़ दिया। अजगर ने एक व्यस्क कुत्ते को निगला हुआ था।

इंसान पर नहीं करते हमला

अजगर सामान्य परिस्थितियों में इंसानों पर हमला नहीं करते लेकिन छेड़खानी करने या उन्हें पकड़ने का प्रयास करने पर आक्रामक हो सकते हैं। इसलिए लोगों को ऐसे वन्यजीवों से दूरी बनाए रखनी चाहिए।

खेतों या आबादी के आसपास सांप अथवा अजगर दिखाई देने पर उसके पास जाने, उसे पकड़ने या परेशान करने का प्रयास न करें।