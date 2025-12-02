Language
    हरियाणा में पॉक्सो मामले की जांच करने गई महिला एसआई से मारपीट, आरोपियों ने वर्दी भी फाड़ी

    By Avneesh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    यमुनानगर में पॉक्सो और बाल विवाह अधिनियम के मामले में जांच के लिए गई महिला पुलिसकर्मी से मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। आरोप है कि महिला और उसकी बेटि ...और पढ़ें

    Hero Image

    हरियाणा में पॉक्सो व चाइल्ड मैरिज एक्ट के केस में तफ्तीश में गई महिला एसआई से मारपीट का मामला। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। पॉक्सो व चाइल्ड मैरिज एक्ट के केस में तफ्तीश के लिए गई महिला पुलिसकर्मी से अभद्रता की गई। आरोप महिला व उसकी बेटियों पर लगा है। आरोप है कि मारपीट की गई और वर्दी तक फाड़ दी गई। जिसके बाद थाना छप्पर पुलिस पहुंची। आरोपित महिला व उसकी बेटियों को काबू किया गया। इनमें एक नाबालिग है। इस मामले में आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

    पुलिस को दी शिकायत में एसआइ सुषमा ने बताया कि महिला थाना में 20 जून 2025 को पॉक्सो एक्ट व चाइल्ड मैरिज एक्ट का केस दर्ज हुआ था। इस केस की तफ्तीश के दौरान थाना छप्पर क्षेत्र के गांव में केस की आरोपित अनीता से पूछताछ करने गई थी। आरोप है कि इस दौरान अनीता ने सहयोग नहीं किया। वह गाली गलौज करने लगी।

    उसे समझाने का प्रयास किया लेकिन वह अभद्रता करने लगी। उसकी 27 वर्षीय बेटी व 17 वर्षीय बेटी ने भी गाली गलौज की। अभद्रता करते हुए वर्दी फाड़ दी। बाद में थाना छप्पर पुलिस में काल कर सहायता मांगी गई। वहां से पुलिस आई तो उनके साथ भी आरोपितों ने अभद्रता की। बाद में पुलिस की मदद से तीनों आरोपित को काबू किया। आरोपित अनीता को पॉक्सो एक्ट के केस में गिरफ्तार किया गया। जबकि उसकी बेटियों को अभद्रता करने के आरोप में पकड़ा गया।

    यह हुआ था केस

    महिला थाना में 20 जून को केस दर्ज हुआ था। जिसमें महिला ने बताया था कि उनकी बेटी की शादी मैरिज ब्यूरो के माध्यम से दिसंबर 2024 में साहिल नाम के युवक से हुई। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल वाले उसे दहेज के लिए ताने देते। बेटी ने जब ससुरालियों को मायके से दहेज लेकर आने से मना किया तो उसके साथ मारपीट की जाने लगी। बाद में उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। आरोप है कि उनकी बेटी नाबालिग थी। उसे बहलाकर शादी की गई। उसकी आयु दो वर्ष पहले की बताई गई थी।