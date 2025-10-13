Language
    यमुनानगर में अवैध निर्माण पर निगम की सख्ती, बिना नक्शे के भवन होंगे सील; उल्लंघन करनेवालों पर होगी सख्त कार्रवाई  

    By Sanjeev Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:33 PM (IST)

    नगर निगम ने शहर में अवैध कब्जों और बिना नक्शा पास कराए बन रहे भवनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहरवासियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

    नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों की बैठक लेकर दिए निर्देश

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। नगर निगम की जमीन से अवैध कब्जे हटवाने को लेकर नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने निगम अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से निगम की जमीन पर कब्जा करने वालों, बिना नक्शे के भवन बनाने वाले और अवैध कब्जे करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

    बैठक में नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने सभी भवन निरीक्षकों से अब तक बिना नक्शे व अवैध कब्जा कर बने भवनों की जानकारी मांगी। निगमायुक्त ने सभी अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी कि अब तक कितने भवन मालिकों को पहला व दूसरा नोटिस दिया। कितने भवन सील किए और कितने भवन ध्वस्त किए। इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द देने के निर्देश दिए।

    इसके अलावा नक्शा पास करने संबंधित कितने फाइल निपटाई गई। अभी तक कितनी लंबित है। लंबित फाइलों को जल्द निपटारा करने के आदेश दिए। निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर शिकंजा कसे। कहीं भी कोई अवैध कॉलोनी काटता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई करें। ऐसे करने वालों को नोटिस दें। अंतिम नोटिस देने के बाद उस भवन को सील करें। यदि कोई बिना अनुमति के सील खोलता है तो उस पर एफआईआर दर्ज कराएं।

    सीलिंग कार्रवाई के बाद भी यदि भवन मालिक नियमानुसार नक्शा नहीं बनवाता व अन्य शर्तें पूरी नहीं करता तो पुलिस फोर्स की मदद से उस भवन को ध्वस्त किया जाए। रिहायशी क्षेत्रों में व्यावसायिक कार्य न होने दें। नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने कहा कि नगर निगम अपनी जमीन की पहचान के लिए जल्द निशानदेही कराएगा। निशानदेही कराने के बाद जमीन से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। निगम की जमीन की तारबंदी या बाउंड्री की जाएगी। ताकि इस जमीन को जनहित में इस्तेमाल किया जा सके। बैठक में अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार, नगर निगम डीटीपी नरेंद्र सुहाग, एटीपी दर्शन लाल, भवन निरीक्षक नरेश दहिया, भवन निरीक्षक हरिंद्र कुमार, भवन निरीक्षक अमित कुमार, भवन निरीक्षक विशाल चौहान आदि मौजूद रहे।