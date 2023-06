Husband burned Wife Alive: तेल डालकर पत्नी को जलाया जिंदा, नशे के लिए नहीं दिए पैसे तो भड़क गया पति जुल्फान

Husband burnes Wife Alive रायपुर कॉलोनी शादीपुर में 35 वर्षीय पत्नी सुल्ताना को जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोपित पति जुल्फान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे हमीदा एरिया से पकड़ा गया है। आरोपित वारदात के बाद फरार हो गया था। सदर यमुनानगर थाना प्रभारी जोगिंद्र सिंह ने बताया कि आरोपित को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

Husband burned Wife Alive: नशे के लिए नहीं दिए पैसे तो भड़क गया पति जुल्फान

यमुनानगर, जागरण संवाददाता। सदर यमुनानगर थाना क्षेत्र की रायपुर कॉलोनी शादीपुर में 35 वर्षीय पत्नी सुल्ताना को जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोपित पति जुल्फान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे हमीदा एरिया से पकड़ा गया है। आरोपित वारदात के बाद फरार हो गया था। सदर यमुनानगर थाना प्रभारी जोगिंद्र सिंह ने बताया कि आरोपित को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपित ने 24 जून की रात को आरोपित जुल्फान ने पत्नी सुल्ताना पर तेल डालकर जला दिया था। झुलसी अवस्था में उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया था। जहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ में दाखिल कराया गया था। जहां उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपित ने जुल्फान के खिलाफ केस दर्ज किया था। नशे में की थी वारदात : मृतका के पिता जाहिद ने बताया था कि आरोपित जुल्फान नशे का आदी है। वह उनकी बेटी सुल्ताना के साथ मारपीट करता था। नशे के लिए उसकी मजदूरी के पैसे भी छीन लेता था। कई बार इस बारे में बेटी ने उन्हें बताया था। वह बच्चों व पत्नी को खर्चा भी नहीं देता था। 24 जून की रात को आरोपित ने नशे के लिए पैसे न देने पर सुल्ताना के साथ मारपीट की थी। बाद में जब वह घर पर सो रही थी तो उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।

