    Haryana News: यमुनानगर में ठगी के नेटवर्क में संलिप्त युवती अरेस्ट, पुलिस ने डिपोर्ट होते ही एयरपोर्ट से पकड़ा

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:41 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। कंबोडिया में बैठकर साइबर ठगी का नेटवर्क चला रही पंजाब के भठिंडा के गांव नसीबपुर निवासी हीना कौर को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित हीना कौर मोबाइल पर काल कर लोगों को जाल में फंसाती थी। उसकी काफी समय से पुलिस को तलाश थी।

    अब उसे कंबोडिया से डिपोर्ट किया गया। उसके यहां आने का पता लगते ही पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपित हीना कौर को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

    उसका पासपोर्ट व मोबाइल जब्त किया गया है। उसका एक साथी मोहाली निवासी शमसेर सिंह पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। पांसरा निवासी प्रदीप सेठी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 29 जुलाई को उनके ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज आया। मैसेज में आनलाइन व्यापार करने के बारे में कहा गया था। कुछ देर बाद एक युवती का काल आया। जिसने आनलाइन व्यापार के लिए निवेश करने का लालच दिया था।

     