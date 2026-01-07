Haryana News: यमुनानगर में ठगी के नेटवर्क में संलिप्त युवती अरेस्ट, पुलिस ने डिपोर्ट होते ही एयरपोर्ट से पकड़ा

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। कंबोडिया में बैठकर साइबर ठगी का नेटवर्क चला रही पंजाब के भठिंडा के गांव नसीबपुर निवासी हीना कौर को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित हीना कौर मोबाइल पर काल कर लोगों को जाल में फंसाती थी। उसकी काफी समय से पुलिस को तलाश थी।

अब उसे कंबोडिया से डिपोर्ट किया गया। उसके यहां आने का पता लगते ही पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपित हीना कौर को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।