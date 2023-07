Haryana: हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया तीन लाख नौ हजार क्यूसेक पानी, अब दिल्ली पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा

Haryana पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं। हथनीकुंड बैराज से अधिकतम तीन लाख नौ हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। अगले 72 घंटे तक यह पानी दिल्ली तक फैल जाएगा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यदि पहाड़ों में बारिश जारी रहती है तो हथनीकुंड बैराज पर पानी का स्तर और भी बढ़ सकता है।

Haryana: हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया तीन लाख नौ हजार क्यूसेक पानी : जागरण

Your browser does not support the audio element.

यमुनानगर, जागरण संवाददाता: पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं। हथनीकुंड बैराज से अधिकतम तीन लाख नौ हजार क्यूसेक पानी बहा। यह पानी यमुना नदी के साथ लगते एरिया में फैलता चला गया। 72 घंटे तक यह पानी दिल्ली तक फैल जाएगा। यमुना नदी के साथ लगते, प्रतापनगर, बांबेपुर, अराइयांवाला, चांदपुर माजरी, बहादुरपुर, किशनपुरा, उर्जनी, बाकरपुर, लापरा, मंडी, कलानौर सहित कई गांवों में आबादी में पानी घुस गया। जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके अलावा खेतों में जल भराव होने से हजारों एकड़ फसल पानी में डूबी हुई है। बारिश जारी रहती है तो और भी बढ़ सकता है पानी कलानौर पुलिस चौकी में पानी भर गया। पुराना नेशनल हाइवे पर पानी जमा हो जाने के कारण रास्ता डाइवर्ट करना पड़ा। इसके अलावा प्रतापनगर थाने के भवन में भी पानी घुस गया। कलानौर रेलवे अंडर पास में पानी भरा होने के कारण आवागमन रुक गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यदि पहाड़ों में बारिश जारी रहती है तो हथनीकुंड बैराज पर पानी का स्तर और भी बढ़ सकता है। खेतों में भी भरा है कई फीट पानी जिले में औसत 87.85 एमएम बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश प्रतापनगर में 97 एमएम हुई है। बारिश होने से खेतों में जल जमाव है। लगातार हो रही बारिश के कारण खेतों में कई-कई फीट पानी जमा हो गया है। जिसके कारण धान व सब्जियों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हैं। किसान खेतों से पानी की निकासी में जुटे हुए हैं। प्रतापनगर क्षेत्र में हालात ज्यादा खराब देखे जा रहे हैं। रादौर क्षेत्र में भी बारिश के कारण भारी नुकसान है। किसानों का आरोप है कि बारिश से पहले प्रशासन पुलिया व ड्रेनों आदि की सफाई नहीं करवा पाया जिसके कारण नुकसान की संभावना बढ़ गई है। कहां कितनी बारिश जगाधरी : 92 एमएम

बिलासपुर : 88 एमएम

रादौर : 31 एमएम

छछरौली : 88 एमएम

सरस्वती नगर : 29 एमएम

साढौरा : 150 एमएम

प्रतापनगर : 197 एमएम

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN