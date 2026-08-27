Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

हरियाणा की इलेक्ट्रिक एसी बसों में अब छात्रों का रोडवेज पास होगा मान्य, नायब सरकार ने किया एलान

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 12:48 PM (IST)

हरियाणा सिटी बस सर्विसेज लिमिटेड (एचसीबीएसएल) की इलेक्ट्रिक एसी बसों में छात्र अब वैध रोडवेज छात्र बस पास पर मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।

HCBSL की इलेक्ट्रिक एसी बसों में अब छात्रों का रोडवेज पास होगा मान्य

HCBSL की इलेक्ट्रिक एसी बसों में अब छात्रों का रोडवेज पास होगा मान्य

HighLights

  1. एचसीबीएसएल की इलेक्ट्रिक बसों में छात्र अब मुफ्त यात्रा करेंगे।

  2. वैध रोडवेज छात्र बस पास दिखाकर मिलेगी यह सुविधा।

  3. 28 मई 2026 को एचसीबीएसएल बोर्ड ने दी थी मंजूरी।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। हरियाणा सिटी बस सर्विसेज लिमिटेड (एचसीबीएसएल) की इलेक्ट्रिक एसी बसों में विद्यार्थी वैध रोडवेज छात्र बस पास पर निश्शुल्क यात्रा कर सकेंगे। एचसीबीएसएल के मुख्य परिचालन अधिकारी की ओर से बुधवार को पत्र जारी किया गया है।

इसमें कहा गया है कि 28 मई 2026 को पानीपत में एचसीबीएसएल के निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद यह सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में एचसीबीएसएल की ओर से पानीपत, यमुनानगर, अंबाला, सोनीपत, हिसार, रेवाड़ी, करनाल, पंचकूला, रोहतक व कुरुक्षेत्र के हरियाणा रोडवेज-कम-एचसीबीएसएल महाप्रबंधकों को पत्र भेजा गया है।

 