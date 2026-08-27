हरियाणा की इलेक्ट्रिक एसी बसों में अब छात्रों का रोडवेज पास होगा मान्य, नायब सरकार ने किया एलान

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। हरियाणा सिटी बस सर्विसेज लिमिटेड (एचसीबीएसएल) की इलेक्ट्रिक एसी बसों में विद्यार्थी वैध रोडवेज छात्र बस पास पर निश्शुल्क यात्रा कर सकेंगे। एचसीबीएसएल के मुख्य परिचालन अधिकारी की ओर से बुधवार को पत्र जारी किया गया है।

इसमें कहा गया है कि 28 मई 2026 को पानीपत में एचसीबीएसएल के निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद यह सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में एचसीबीएसएल की ओर से पानीपत, यमुनानगर, अंबाला, सोनीपत, हिसार, रेवाड़ी, करनाल, पंचकूला, रोहतक व कुरुक्षेत्र के हरियाणा रोडवेज-कम-एचसीबीएसएल महाप्रबंधकों को पत्र भेजा गया है।