हरियाणा में जिंदा व्यक्ति को कागजों में दिखाया मृत, अनिल विज ने अफसरों को लगाई फटकार- तुम यमराज हो क्या?

पोपीन पंवार, यमुनानगर। हरियाणा के यमुनानगर जिंदा व्यक्ति को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दिखाकर उसकी पेंशन बंद कर दी गई।

मामला 70 प्रतिशत दिव्यांग रवि किरण का है। वह वर्ष 2010 से विकलांग पेंशन ले रहे हैं। जनवरी 2026 में उनकी पेंशन बंद कर दी गई। वह विभाग में अपने बेटे की विकलांग पेंशन बंद कराने गए थे, लेकिन विभाग ने बेटे के बजाय उनकी अपनी पेंशन बंद कर दी और रिकॉर्ड में उन्हें मृत दिखा दिया।

मामला सामने आने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि जिंदा आदमी को मार दिया, तुम यमराज हो क्या? मामले की जांच के लिए दो समिति के सदस्यीय कमेटी और एसडीएम के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुंदर नगर फेस-2, वार्ड नंबर 11, तेजली के रवि किरण शिकायरकर्ता में बताया कि वह वर्ष 2010 से विकलांग पेंशन ले रहे हैं। वह 70 प्रतिशत दिव्यांग हैं। जनवरी 2026 में उनकी पेंशन बंद कर दी गई। विभाग से जानकारी लेने पर उन्हें बताया गया कि रिकॉर्ड में उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने पेंशन दोबारा शुरू कराने की मांग की। बेटे की पेंशन बंद कराने गया था रवि किरण अपने बेटे की विकलांग पेंशन बंद करवाने के लिए विभाग में गए थे। उनका उद्देश्य बेटे की पेंशन बंद करवाना था, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में उनके बेटे के बजाय रवि किरण की ही पेंशन बंद हो गई।

इतना ही नहीं, रिकॉर्ड में रवि किरण को मृत भी दर्ज कर दिया गया। जिंदा व्यक्ति को मृत दर्ज करने की यह गलती सामने आने के बाद मामला गंभीर हो गया। मंत्री ने अधिकारियों को फटकारा मामला कैबिनेट मंत्री अनिल विज के सामने पहुंचा तो उन्होंने अधिकारियों से जवाब मांगा। उन्होंने जिंदा व्यक्ति को रिकॉर्ड में मृत दर्ज किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि यह बहुत बड़ा अपराध है।

उन्होंने मामले की जांच के निर्देश दिए। दो सदस्यीय कमेटी के साथ एसडीएम के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि रवि किरण को रिकॉर्ड में मृत किस स्तर पर और किस आधार पर दर्ज किया गया। जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने दोबारा शुरू की पेंशन जिला समाज कल्याण अधिकारी की जांच में बताया गया कि रवि किरण की दिव्यांग पेंशन आईडी 2234938 को स्वीकृति के लिए 22 अप्रैल 2026 को निदेशालय भेजा गया था। 22 सितंबर 2026 को मुख्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद उनकी दिव्यांग पेंशन दोबारा चालू कर दी गई है। विभाग के अनुसार अगले महीने पेंशन की राशि उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इसकी सूचना रवि किरण को दूरभाष के माध्यम से दे दी गई है।