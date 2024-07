Haryana Fire News: यमुनानगर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां

एएनआई, यमुनानगर। यमुनानगर में खुंडेवाला गांव में शनिवार (आज) को एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। केमिकल फैक्ट्री में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लोगों के बीच हड़कंप मच गया है।

हालांकि, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग की लपटें देख लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई है। दमकल विभाग के कर्मी आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत कर रहे हैं।

#WATCH | Yamunanagar, Haryana: A fire breaks out at a chemical factory in Khundewala village. No casualties reported, and fire tenders are present at the spot. pic.twitter.com/NlqkgJaKmF