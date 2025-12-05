हरियाणा घोटाले की जांच बिहार तक पहुंची, मिल में ले जाने के बजाय बेच दिया 70 करोड़ का सरकारी धान

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। 70 करोड़ रुपये के बहुचर्चित धान घोटाले की जांच विस्तार लेती जा रही है। रिमांड पर चल रहे छछरौली निवासी आरोपित संदीप सिंगला ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि मार्केट कमेटी के माध्यम से खरीदे गए धान को उसने बिहार में बेच दिया था। पुलिस अब आरोपित को बिहार ले जाकर उन स्थानों की पहचान कराएगी, जहां धान भेजा और कथित रूप से बेचे जाने की बात सामने आई है। जांच अधिकारी उसी स्थान पर जाकर यह सत्यापित करेंगे कि धान वास्तव में वहां मौजूद था या केवल कागजों में उसका हेरफेर कर राशि निकालने का खेल खेला गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ॉपुलिस आरोपित सिंगला की पत्नी की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाल रही है। दंपती के सात राइस मिल हैं। सभी में 70 करोड़ से ज्यादा घोटाला हुआ। उसके बाद तीन केस दर्ज हुए। संदीप सिंगला को पुलिस ने बिलासपुर थाना क्षेत्र के रणजीतपुर स्थित राइस मिल में हुए 35421 क्विंटल धान घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है।

इस मिल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 59926 क्विंटल धान सिंगला के मिल को दिया था। यहां पर धान उठान, भुगतान और वास्तविक आवक के रिकार्ड में गंभीर अनियमिताएं मिलीं। आरोपित संदीप सिंगला आठ दिसंबर तक रिमांड पर है। रिमांड की अवधि समाप्त होने पर आरोपित को छछरौली और प्रतापनगर थाना क्षेत्रों में दर्ज दो और मुकदमों में गिरफ्तार किया जाएगा।

दोनों मामलों में धान की मात्रा, गुणवत्ता और उठान से जुड़े दस्तावेजों में विसंगतियों की शक ने खरीद प्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जांच के दायरे में यह भी आ रहा है कि खरीदे गए धान की मात्रा में कैसे अंतर उत्पन्न हुआ, भुगतान किस आधार पर स्वीकृत किया और धान का परिवहन किस तरह दर्शाया गया। पुलिस का मानना है कि यदि धान बिहार तक भेजा तो निश्चित रूप से इसके दस्तावेज मौजूद होंगे।

कई माध्यमों का इस्तेमाल किया गया जांच टीम ने आरोपित संदीप सिंगला से उसकी संपत्ति की विस्तृत जानकारी और बैंक खातों का पूरा विवरण मांगा है। पिछले कई वर्षों के वित्तीय लेनदेन की जांच की जाएगी। ताकि यह पता लग सके कि सरकारी धन के रूप में मिली राशि किन खातों में भेजी गई। पुलिस को आशंका है कि राशि को छिपाने के लिए कई माध्यमों का इस्तेमाल किया। इसमें अन्य लोगों के नामों और संदिग्ध कारोबारी खातों का प्रयोग भी शामिल हो सकता है। जमीन खरीद, निर्माण और कारोबार में निवेश के दस्तावेज भी उसी दिशा में जांचे जाएंगे।

गेट पास, आवक रजिस्टर कर रहे मिलान इधर, पुलिस ने मार्केट कमेटी, डीएफएससी यानी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और रिफंड चावल से जुड़े डाटा भी जुटाने शुरू कर दिए हैं। गेट पास, आवक रजिस्टर, उठान विवरण, परिवहन कागज और भुगतान आदेश के मिलान के बाद जांच की दिशा और स्पष्ट होगी। यदि दस्तावेजों से पता चलता है कि धान कागजों में एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा दर्शाया गया, जबकि वास्तविकता में वह कहीं और था तो इसकी जिम्मेदारी खरीद एजेंसी, निरीक्षण टीम और संबंधित अधिकारियों तक भी पहुंच सकती है।

एसआइटी के सूत्रों के मुताबिक धान खरीद की पूरी प्रक्रिया में पैसों की निकासी, धान के परिवहन और भंडारण को लेकर बड़ा नेटवर्क काम करता दिखाई दे रहा है। बिहार में जांच के बाद इस घोटाले के और गहरे पहलू उजागर होने की संभावना है। जांच टीम को उम्मीद है कि विभिन्न विभागों के दस्तावेज मिलने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस घोटाले का दायरा कितना बड़ा है और किन स्तरों पर लापरवाही या संलिप्तता सामने आती है।