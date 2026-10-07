'100 दिन में पैसा डबल', हरियाणा में ठगों ने लगाया 'हेरा-फेरी' वाला फॉर्मूला, दंपती से ठगे 24 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। 100 दिन में निवेश की राशि दोगुनी करने का झांसा देकर चार लोगों से करीब 24 लाख रुपये ठग लिए गए। आरोप उत्तराखंड के देहरादून निवासी विक्रम चौहान व उसकी पत्नी अनीता पर लगा है। आरोपितों ने अल्टिवा नाम से वेबसाइट बनाकर निवेश कराया। व्यासपुर थाना पुलिस ने आरोपित दंपती पर केस दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में व्यासपुर निवासी अर्पित ने बताया कि आरोपित विक्रम चौहान व उसकी पत्नी अनीता अक्सर यहां आते थे। वह अपनी कंपनी का प्रचार करते। दावा करते थे कि कंपनी में लगाई गई राशि को 100 दिन में दोगुना कर दिया जाएगा। निवेश की रकम सुरक्षित है और तय समय के बाद उसे बढ़ाकर वापस दिया जाएगा।