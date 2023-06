Yamunanagar: बर्थडे पर दोस्तों संग पार्टी के बाद पानी में डूबा आकाश, परिवार ने नहर में फेंकने का लगाया आरोप

यमुनानगर में दादूपुर हेड के पास कुछ दोस्त जन्मदिन की पार्टी कर रहे थे। पार्टी करते समय शराब के नशे में इन लोगों ने नहर में डुबकी लगाने के बारे में सोचा जिसमें एक युवक की डूबने से मौत हो गई। हालांकि अब परिवार का आरोप है कि दोस्तों ने जानबूझकर मृतक को नहर में फेंका था। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है।

दादूपुर हेड के पास कुछ दोस्तों के लिए पार्टी करना भारी पड़ गया।

Your browser does not support the audio element.

यमुनानगर, जागरण संवाददाता। छछरौली थाना क्षेत्र में दादूपुर हेड के पास कुछ दोस्तों के लिए पार्टी करना भारी पड़ गया। दरअसल, पार्टी के बाद ये लोग नहर में डुबकी लगाने लगे और फिर अचानक 23 वर्षीय आकाश सैनी पानी में डूब गया। इसके बाद आनन-फानन में आकाश को अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों पर शराब पीकर नहर में आकाश को फेंकने का आरोप अब मृतक के परिवार का आरोप है कि नहर क पास उसके दोस्त शराब पी रहे थे और शराब के नशे में उसके दोस्तों ने उसे नहर में फेंका। हालांकि, पूरे मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। मृतक आकाश सैनी जगाधरी में गुप्ता मेटल में नौकरी करता था। वीरवार को उसका जन्मदिन था। वह दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी कर रहा था। इस दौरान वह अपने दोस्तों कृष्णा, सागर, सागर राणा, प्रवीण, राहुल, राजन के साथ दादूपुर हेड पर नहाने के लिए गया। यहां पर वह नहाते हुए गहराई में चला गया और डूबने लगा। बताया जा रहा है कि आकाश को तैरना नहीं आता था। जिस पर उसे दोस्त सागर व राहुल नहर में कूदे। काफी मशक्कत से उसे बाहर निकाला। जब उसे बाहर निकाला गया। वह बेहोशी की हालत में था। उसे तुरंत ट्रामा सेंटर में लेकर गए थे। जहां उसकी मौत हो गई थी। दो वर्ष पहले हुई थी मृतक की शादी मृतक आकाश की दो वर्ष पहले शादी हुई थी। उसकी एक वर्ष की बेटी भी है। उसके पिता की काफी पहले मौत हो चुकी है। एक बड़े भाई की आठ वर्ष पहले कैंसर की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अब वह अपनी मां बबली व पत्नी और बच्ची के साथ रहता था। मां का भी वह इकलौता सहारा था। उसकी मौत का पता लगते ही मां बेसुध हो गई। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भी वह रोते-रोते बेसुध होकर गिर रही थी। परिवार के अन्य लोगों ने उसे संभाला। छछरौली थाना प्रभारी एएसपी राजेश मोहन पाठक ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। प्राथमिक जांच में यही सामने आया है कि नहर में नहाते समय युवक डूबा है। पुलिस सभी पहलुओं के आधार पर जांच कर रही है।

Edited By: Gurpreet Cheema