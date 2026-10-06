हरियाणा में कम सैलरी देने वाली फैक्ट्रियों की खैर नहीं, एक्शन में अनिल विज; कार्रवाई के लिए मांगी सूची

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सरकार ने अप्रैल में न्यूनतम वेतन तय किया था, बावजूद इसके कम भुगतान की शिकायतें सामने आने पर श्रम विभाग ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। विभाग ने ऐसे उद्योगों के नाम मांग लिए हैं, जहां श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा।

दरअसल, न्यूनतम वेतन से कम भुगतान का मामला जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में आया था। इसमें पहले समिति के चेयरमैन एवं श्रम मंत्री अनिल विज फिर डीसी प्रीति ने श्रम विभाग को निर्देश दिए थे।

इसकी जांच गठित कमेटी में भाजपा कर्मचारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक एवं जिला कष्ट निवारण समिति सदस्य रोशन लाल शर्मा शामिल रहे। शर्मा ने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाने के साथ पात्र कामगारों को ईएसआइ व प्रोविडेंट फंड की सुविधा सुनिश्चित कराने की भी मांग रखी। अब यमुनानगर सर्किल-1 से सहायक श्रम आयुक्त ने रोशन लाल शर्मा को पत्र भेजा है।