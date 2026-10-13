यमुनानगर में रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। गांधीनगर के पास रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान शिव कालोनी निवासी शिव बाली के रूप में हुई है। जांच अधिकारी सत्यबीर सिंह ने बताया कि शिव बाली सुबह चारा लेने के लिए घर से निकला था।

गांधीनगर में रेलवे लाइन पार करते समय वह ट्रेन की चपेट में आ गया। मृतक का घर रेलवे लाइन के पास ही स्थित कालोनी में है। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की।