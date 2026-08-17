यमुनानगर में नाके पर पुलिस को देख कार छोड़ भागा ड्राइवर, पुलिस को हुआ शक; जब गाड़ी की जांच की तो...

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। बूड़िया थाना क्षेत्र में इंटरस्टेट नाके पर पुलिस को देखकर एक चालक कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार कब्जे में ली। उसमें से 19 पेटियां शराब की बरामद हुई। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम 15 अगस्त की रात गांव लाकड़ में इंटरस्टेट नाके पर ड्यूटी कर रही थी। इसी दौरान गांव नत्थनपुर की तरफ से एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार आती दिखाई दी।

पुलिस ने कार ड्राइवर को रुकने का इशारा किया लेकिन कार दौड़ा ली। पुलिस ने पीछा किया तो कार निर्माणाधीन सड़क पर फंस गई। जिसके बाद चालक कार से उतरकर पास के पापुलर के खेतों की तरफ भाग गया।

पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया लेकिन अंधेरा अधिक होने और खेतों में पानी भरा होने के कारण वह हाथ नहीं आया। इसके बाद कार को देखा तो उसका एक टायर फटा हुआ था। पुलिस ने कार की तलाशी ली। कार के ड्राइवर के पीछे वाली सीट और डिग्गी में 19 गत्ता पेटी रखी मिलीं।