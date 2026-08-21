यमुनानगर में बंसल इंटरप्राइजेज पर सेंट्रल GST का छापा, बड़े पैमाने पर चोरी की आशंका

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। प्रकाश चौक स्थित बंसल इंटरप्राइजेज पर वीरवार को सेंट्रल जीएसटी की टीम ने रेड की। सुबह लगभग पांच बजे पंजाब व चंडीगढ़ नंबर की पांच गाड़ियों में टीम पहुंची। फैक्ट्री व आवास पर टीम ने छापेमारी की।

यहां दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जीएसटी की बड़े पैमाने पर चोरी को लेकर यह रेड किए जाने की आशंका है। जिस फैक्ट्री में रेड हुई। उसके बाहर नोटिस लगा है। आठ जुलाई को लगाए गए इस नोटिस में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को लिखा गया है कि वह अपनी यूनिट की मशीनों की रिपेयरिंग कराने के लिए बंद कर रहे हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि फैक्ट्री के अंदर सामान आवागमन जारी है।

देवी भवन बाजार निवासी राकेश बंसल का मेटल का कारोबार है। उनकी एक फैक्ट्री प्रकाश चौक के पास है। जिस पर जीएसटी की टीम ने रेड की है। सूत्रों के अनुसार राकेश बंसल ने प्रॉपर्टी में निवेश किया हुआ है। जडौदा के पास भी उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। अचानक से हुए मोटे निवेश के चलते ही यह रेड की गई है। इसके साथ ही उनका एक मकान भी निर्माणाधीन है।