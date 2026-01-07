हरियाणा में छात्रों को फ्री में मिलगी कन्सल्टिंग सर्विस, CBSE ने शुरू की पहल

संवाद सहयोगी. जागरण, जगाधरी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों के तनाव दूर करने की नई पहल की है। विद्यार्थी व अभिभावक किसी भी वर्किंग डे में सुबह साढे नौ बजे से शाम साढे पांच बजे तक टोल फ्री नंबर पर काल कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सीबीएसई ने इसे मनो सामाजिक परामर्श सेवा नाम दिया है। जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से उबारते हुए उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकें।

सीबीएसई के अधिकारियों के विद्यार्थी की टेली काउंसिंग के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि उनके अभिभावक भी विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर सकते हैं। बोर्ड ने देशभर के 73 अनुभवी विशेषज्ञों की टीम गठित की है, जिसमें मनोवैज्ञानिक, काउंसलर, वरिष्ठ शिक्षक और स्कूल प्राचार्य शामिल हैं। ये विशेषज्ञ परीक्षा से जुड़ी घबराहट, तनाव, भय, समय प्रबंधन और पढ़ाई से संबंधित समस्याओं पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देंगे।

बोर्ड अधिकारियों के अनुसार यह परामर्श सेवा परीक्षा अवधि के दौरान प्रतिदिन निर्धारित समय पर उपलब्ध रहेगी। विशेषज्ञ विद्यार्थियों को यह भी समझाएंगे कि परीक्षा केवल मूल्यांकन का एक माध्यम है, जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं। साथ ही अभिभावकों को बच्चों के प्रति सहयोगात्मक और सकारात्मक रवैया अपनाने की सलाह दी जाएगी।सीबीएसई का मानना है कि मानसिक रूप से स्वस्थ विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी सोच के तहत यह पहल की गई है।