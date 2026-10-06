हरियाणा के यमुनानगर में सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकराया ट्रक, ड्राइवर की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। पंचकूला कलानौर नेशनल हाईवे पर मंडौली कट के पास सड़क दुर्घटना में कैंटर चालक की मौत हो गई। सड़क किनारे खड़े कंटेनर में पीछे से आ रहे कैंटर की टक्कर हुई। जिससे चालक अंदर फंस गया।

पुलिस ने मशक्कत कर उसे अंदर से बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव पथरवा निवासी 39 वर्षीय प्रीत के रूप में हुई है।

पुलिस को दी शिकायत में गांव अकालगढ़ के पूर्व सरपंच मोहन उर्फ सोनू ने बताया कि वह गांव से सैर करने के लिए नेशनल हाईवे की ओर गया था। जब वह गांव दुसानी कट से मंडौली कट की तरफ इंडियन आयल पेट्रोल पंप के सामने पहुंचा तो देखा कि एक यूके नंबर कंटेनर सड़क के बीच में खड़ा था। कंटेनर चालक ने न तो वाहन पर रिफ्लेक्टर लगाए थे और न ही कोई चेतावनी संकेतक लगाया था। वाहन के इंडिकेटर भी नहीं जल रहे थे। तभी औरंगाबाद की ओर से एक अन्य कैंटर आया और पीछे से टक्कर मार दी।