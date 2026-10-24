यमुनानगर में वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, पुलिस ने दर्ज किया मामला

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। गांव अमादलपुर के पास शुक्रवार शाम किसी वाहन की टक्कर से बाइक सवार सतीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

मृतक की पहचान गांव भगवानगढ़ निवासी 55 वर्षीय सतीश कुमार के रूप में हुई है। वह मजदूरी करते थे और शुक्रवार शाम काम से लौट रहे थे। अमादलपुर के पास पहुंचने पर किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वह बाइक सहित अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरे। एक राहगीर ने उन्हें घायल हालत में सड़क पर पड़ा देखा और अस्पताल में भर्ती कराया।