हरियाणा में करवाचौथ पर खरीदारी को लेकर हुआ बहस, महिला ने फंदा लगाकर दी जान

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सदर यमुनानगर थाना क्षेत्र के गांव शादीपुर में 28 वर्षीय महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि उसका पति, सास और ननद उसे प्रताड़ित करते थे, बेटियां होने पर ताने देते थे।

पुलिस को दी शिकायत में वीणानगर कैंप निवासी सुमन ने बताया कि उसकी बेटी शिवानी ने गांव शादीपुर की रायपुर कालोनी निवासी प्रिंस उर्फ पिचू से प्रेम विवाह किया था। वर्ष 2018 में दोनों की शादी हुई थी। प्रिंस फैक्ट्री में नौकरी करता है।

इस शादी से उनकी दो बेटियां हैं। आरोप है कि प्रिंस, उसकी मां रीटा व बहन प्रीती अक्सर शिवानी को परेशान करते थे। बेटियां पैदा होने पर उसे ताने देते थे। प्रिंस भी उसके साथ मारपीट करता था, जिससे वह परेशान रहती थी। बुधवार को भी करवाचौथ पर्व की खरीदारी को लेकर शिवानी की पति से बहस हुई। आरोप है कि पति ने उसके साथ मारपीट की।