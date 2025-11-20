केंचुआ खाद के नाम पर किसानों से 42 करोड़ की ठगी, यमुनानगर से आरोपी गिरफ्तार, इस तरह देते थे झांसा

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। केंचुआ खाद बनाने के नाम पर छह हजार किसानों से लगभग 42 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में फरार चल रहे एग्रो नेचर कंपनी सेक्टर 17 के संचालक करनाल के बजीदा जट्टान निवासी जोगिंद्र राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित गिरफ्तारी से बचने के लिए दुबई भाग गया था। मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा मामले में नजर रखे हुए थी। इस दौरान पता चला कि आरोपित दुबई से वापस आ गया है और कुरुक्षेत्र में छिपकर रह रहा है। आरोपित को शाहाबाद से गिरफ्तार किया गया। जोगिंद्र राज को बुधवार को कोर्ट में पेश कर 24 नवंबर तक रिमांड पर लिया है।

इस मामले में पहले ही कंपनी के मैनेजर राकेश शर्मा, अंबाला के साहा निवासी लाभ सिंह व संचालक का बेटा गौरव गिरफ्तार किया जा चुका है। मारवां खुर्द निवासी सिया राम सहित अन्य किसान 13 मई 2025 को एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंचे थे। उन्होंने शिकायत दी थी कि उनके पास एग्रो नेचर फार्मिंग कंपनी के लोग आए। जमीन पर केंचुआ खाद का प्लांट लगाने का झांसा दिया। इसके लिए दस हजार रुपये कंपनी में केंचुआ खाद प्रति बैड के लिए लगाने होंगे