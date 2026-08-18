Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यमुनानगर पुलिस की बड़ी कामयाबी, फेसबुक पर जातिसूचक टिप्पणी और रंगदारी मामले में कलेसर का शक्ति सिंह एयरपोर्ट से दबोचा

By Avneesh Kumar Edited By: Anku Chahar
Updated: Tue, 18 Aug 2026 08:43 AM (IST)

यमुनानगर के कलेसर निवासी शक्ति सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है।

यमुनानगर पुलिस की बड़ी कामयाबी (फोटो: जागरण)

यमुनानगर पुलिस की बड़ी कामयाबी (फोटो: जागरण)

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। फेसबुक पर जातिसूचक गालियां देने, समाज में घृणा फैलाने वाले वीडियो डालने व रंगदारी मांगने के आरोपित कलेसर निवासी शक्ति सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया है।

वह लंबे समय से विदेश में रह रहा था। वहीं से फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करता। जिसके चलते पुलिस की ओर से उसकी एलओसी (लुक आउट सर्कुलर) जारी कराया। अमेरिका से उसके डिपोर्ट होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआइएसएफ ने उसे पकड़ लिया।

जहां से साइबर क्राइम थाना पुलिस यहां लेकर आई। उस पर प्रतापनगर व बूड़िया थाना में रंगदारी मांगने, इंटरनेट पर जातिसूचक टिप्पणी करने के तीन मामले वर्ष 2021 में दर्ज हुए। वह जनप्रतिनिधियों पर भी वीडियो में आपत्तिजनक व अभद्र टिप्पणी करता था।

इन मामलों में वांछित था आरोपित शक्ति सिंह

दमोपुरा की निवर्तमान सरपंच के पति बलराम को भी फेसबुक मैसेंजर से शक्ति सिंह ने काल की। उनसे भी 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई। उनके पास सात मई की रात करीब 12 बजे मैसेंजर एप पर काल आई थी। कई काल की गई।

उन्हें अपशब्द कहे। अगले दिन दोपहर करीब डेढ़ बजे फिर शक्ति ने काल कर गालियां दी थी। धमकी देते हुए कि सट्टे का काम कर खूब पैसे कमा रहा है। उसी दिन शाम को करीब सात बजे खदरी गांव से होते हुए बलराम सिंह देवधर जा रहे थे। खदरी और तेलीपुरा गांव के बीच पहुंचे थे तो कार में आए चार नकाबपोश बदमाशों ने पीछा किया।

धमकी दी कि शक्ति सिंह का काम नहीं किया। किसी तरह से वहां से बचकर निकले थे। इस मामले में बूड़िया थाना में केस दर्ज हुआ। वहीं प्रतापनगर निवासी नीलम कुमार जैन का आरोप था कि उस कार सवार चार नकाबपोश बदमाशों ने रोका। कट्टा दिखाते हुए धमकी दी थी कि उन्हें शक्ति नंबरदार ने भेजा है। 50 लाख रुपये नहीं दिए तो परिवार को खत्म कर देंगे।

डंकी रूट से अमेरिका गया था आरोपित शक्ति सिंह

साइबर क्राइम थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि आरोपित शक्ति सिंह को बूड़िया थाना में दर्ज केस में गिरफ्तार किया गया है। उसे दो दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सामने आया कि वह डंकी रूट के जरिये अमेरिका गया था।