यमुनानगर में ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसा, पैर फिसलने से गिरी महिला; अस्पताल में तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते हुए पैर फिसलने से महिला ट्रेन के नीचे गिर गई। अस्पताल में महिला ने दम तोड़ दिया। रविवार सुबह वह अपनी पोती की शादी के लिए कपड़े खरीदने अंबाला कैंट जा रही थीं। मृतका की पहचान आनंद कालोनी पुराना हमीदा निवासी 56 वर्षीय परमजीत कौर के रूप में हुई।

परमजीत कौर के परिवार में पोती की नवंबर में शादी होनी है। वह अपनी बेटी और दामाद जगतार सिंह के साथ अंबाला कैंट जा रही थीं। जगतार सिंह ने बताया कि सुबह वह अपनी पत्नी व सास के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचा था। इसी दौरान सहारनपुर की ओर से लखनऊ से चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर आई।

पत्नी ट्रेन में चढ़ गई। जब सास ट्रेन में सवार होने लगी तो ट्रेन चल पड़ी। झटका लगने से उनका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वह ट्रेन के नीचे जा गिर गईं और ट्रेन की चपेट में आ गईं। जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेन के नीचे से बाहर निकाला।