यमुनानगर में नवरात्रि पूजन सामग्री विसर्जित करते समय नहर में डूबा नाबालिग, तीन घंटे बाद मिला शव

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। पश्चिमी यमुना नहर में जमना गली घाट पर रविवार को नवरात्रि की पूजन सामग्री विसर्जित करते समय पैर फिसलने से 14 वर्षीय किशोर नहर में डूब गया। साथ आए छोटे भाई ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग एकत्र हो गए। गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान चलाया। करीब तीन घंटे बाद किशोर का शव बरामद हुआ।

मृतक की पहचान हमीदा निवासी अंकित कुमार के रूप में हुई है। मृतक के मामा विकास कुमार ने बताया कि अंकित अपने छोटे भाई शक्ति उर्फ अनमोल के साथ नवरात्रि की पूजन सामग्री विसर्जित करने जमना गली घाट पर गया था।

सामग्री विसर्जित करते समय अंकित का पैर फिसल गया और वह नहर में डूब गया। शक्ति ने शोर मचाया तो दो लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन वे दोनों तैरना नहीं जानते थे। इसके बाद आसपास के लोग और स्वजन भी वहां पहुंच गए। गोताखोरों को बुलाया गया, जिन्होंने करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला।