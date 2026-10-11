ट्रैक पर दौड़ती हरियाणा की 10 साल की उड़नपरी हरनूर, 3 साल में जीत लिए 215 पदक; पीटी उषा बनने का सपना

राहुल शर्मा, यमुनानगर। जब ज्यादातर बच्चे सुबह गहरी नींद में होते हैं, तब जगाधरी के केसरनगर की 10 वर्षीय हरनूर तोमर अपने ख्वाब हकीकत में बदलने के लिए मैदान में पसीना बहा रही होती हैं। आंखों में ओलिंपिक में पदक जीतने का अरमान लिए हरनूर रोज तड़के साढ़े तीन बजे बिस्तर छोड़ देती हैं, फिर चार बजे तेजली स्टेडियम में अभ्यास करती हैं।

इसी लगन में पहले कोच एवं पुराने एथलीट रहे पिता पदम से संघर्ष व अनुशासन सीखकर हरनूर सिर्फ तीन साल में 215 (90 ट्राफी व 125 मेडल) पुरस्कार अपने नाम कर चुकी हैं। इनमें 15 राष्ट्रीय व 50 से अधिक राज्य स्तरीय पुरस्कार शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर हरनूर की कहानी मेहनत, संघर्ष व अनुशासन की ऐसी मिसाल है, जो दूसरी बेटियों को भी बड़े सपने देखने की प्रेरणा देती है।

उम्र छोटी-हौसले बड़े : ट्रैक पर बड़ों को देती चुनौती सेक्टर-18 स्थित लोटस वैली स्कूल में पांचवीं कक्षा की हरनूर की दिनचर्या किसी पेशेवर खिलाड़ी से कम नहीं है। सुबह साढ़े सात बजे अभ्यास से घर लौटने पर वह स्कूल जाती है। दोपहर ढाई बजे घर लौटकर चार बजे ट्यूशन व शाम छह से आठ बजे तक जिम्नास्टिक का अभ्यास करती हैं।

खेल के प्रति समर्पण को देख स्कूल ने उसे 15-20 मिनट देरी से पहुंचने की छूट भी दी है। हाल ही में नौ अक्टूबर को दैनिक जागरण की ओर से प्रेरणा सप्ताह के तहत तेजली स्टेडियम में आयोजित मैराथन में भी हरनूर ने अपने से दो से तीन गुना अधिक उम्र की प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर पहला स्थान पाया।

पिता पहले कोच, मां का साथ और ओलिंपिक का ख्वाब हरनूर को खेल की प्रेरणा अपने पिता पदम से मिली, जो खुद एथलीट रहे और जिला स्तर पर कई पदक जीतकर राज्य स्तर पर खेल चुके हैं। पदम ने कोच बनने के लिए एनआइएस कोर्स किया और फिलहाल बीपीएड कर रहे हैं। सरकारी कोच या स्कूल में पीटीआइ बनने का लक्ष्य रखने वाले पदम तेजली स्टेडियम में खिलाड़ियों व सेना में भर्ती के इच्छुक किशोरों व युवाओं को निश्शुल्क प्रशिक्षण देते हैं।