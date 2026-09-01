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सोनीपत के खरखौदा में तेज रफ्तार वैगनआर ने महिला को कुचला, मौके पर ही मौत; केस दर्ज

By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Tue, 01 Sep 2026 01:14 PM (IST)

सोनीपत के खरखौदा में थाना खुर्द गांव के पास तेज रफ्तार वैगनआर कार की टक्कर से एक महिला निर्मला की ...और पढ़ें

पुलिस ने मृतका के स्वजन की शिकायत पर वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने मृतका के स्वजन की शिकायत पर वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

HighLights

  1. तेज रफ्तार वैगनआर की टक्कर से महिला की मौत।

  2. खरखौदा के थाना खुर्द गांव के पास हुआ हादसा।

  3. पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज किया।

जागरण संवाददाता, खरखौदा (सोनीपत)। थाना खुर्द गांव के पास तेज रफ्तार वैगनआर की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। हादसा सोमवार देर शाम को हुआ। पुलिस ने मृतका के स्वजन की शिकायत पर वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाना खुर्द निवासी सतबीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सोमवार शाम उसका दोहता हर्ष और उसकी भाभी निर्मला घर से मंडौरा गांव की तरफ स्थित बिजेंद्र उर्फ कूकू की धर्मशाला पर अपने बेटे देवेंद्र को बुलाने के लिए जा रहे थे।

जब दोनों धर्मशाला के नजदीक पहुंचे, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आई वैगनआर कार के चालक ने गाड़ी को लापरवाही से चलाते हुए निर्मला को टक्कर मार दी। हादसे में निर्मला को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम और थाना खरखौदा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को एंबुलेंस की मदद से नागरिक अस्पताल, सोनीपत में भिजवाया। आज सिविल अस्पताल के में मृतका का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस ने सतबीर की शिकायत पर वैगनआर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।