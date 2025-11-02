सोनीपत में आवारा कुत्तों का कहर, दो बच्चों सहित तीन को काटा; गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज भेजा

संवाद सहयोगी, (गन्नौर)। शहर इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक से जूझ रहा है। शहर में एक ही दिन में दो बच्चों और एक युवक पर कुत्तों ने हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। घायलों के स्वजन जब शनिवार को उन्हें लेकर उपमंडल अस्पताल में लेकर गन्नौर पहुंचे, तो चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तीनों को खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

गन्नौर शहर के सात वर्षीय इजहाम, 10 वर्षीय विशाल और 17 वर्षीय यश अपने घरों के आसपास खेल रहे थे, तभी अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। तीनों को इतनी बुरी तरह काटा गया कि उनके शरीर के कई हिस्सों से खून बहने लगा।