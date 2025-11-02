सोनीपत में आवारा कुत्तों का कहर, दो बच्चों सहित तीन को काटा; गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज भेजा
सोनीपत में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। कुत्तों ने दो बच्चों सहित तीन लोगों पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
संवाद सहयोगी, (गन्नौर)। शहर इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक से जूझ रहा है। शहर में एक ही दिन में दो बच्चों और एक युवक पर कुत्तों ने हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। घायलों के स्वजन जब शनिवार को उन्हें लेकर उपमंडल अस्पताल में लेकर गन्नौर पहुंचे, तो चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तीनों को खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
गन्नौर शहर के सात वर्षीय इजहाम, 10 वर्षीय विशाल और 17 वर्षीय यश अपने घरों के आसपास खेल रहे थे, तभी अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। तीनों को इतनी बुरी तरह काटा गया कि उनके शरीर के कई हिस्सों से खून बहने लगा।
स्थानीय लोगों ने किसी तरह बच्चों को बचाया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने बताया कि तीनों घायलों के घाव गहरे हैं और संक्रमण का खतरा अधिक है। उन्हें तुरंत एंटी रैबिज इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन उन्हें उच्च स्तरीय चिकित्सा की आवश्यकता है। इसलिए तीनों को खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
