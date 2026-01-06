प्राइवेट पार्ट दबाकर पति को मार डाला, राज छिपाने के लिए पत्नी ने रास्ते से हटाया; हर कोई रह गया दंग

जागरण संवाददाता, सोनीपत। शहर के कामी रोड पर एक पत्नी ने प्राइवेट पार्ट दबाकर पति की हत्या कर दी। परिवार का आरोप है कि कि पत्नी के अवैध संबंधों की वजह से दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। मृतक के भाई मेहर सिंह ने कहा कि भाभी सविता कई लोगों के साथ अवैध संबंध थे। सविता सोनीपत के ठरू गांव की रहने वाली है। सविता पहले भी कई बार पकड़ी जा चुकी थी और रामकिशन उसे समझा भी था।

सोमवार रात को बड़े बेटे कुणाल के साथ सविता ने मारपीट की। कुणाल ने इसकी शिकायत रामकिशन से की, जिसके बाद पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। परिवार का आरोप है कि पत्नी ने पहले उसके मुंह पर तकिया रखकर दबाया। फिर प्राइवेट पार्ट दबा दिया। इसके बाद वह फरार हो गई। बुधवार सुबह बेड पर व्यक्ति का शव पड़ा मिला।

4 महीने पहले ही किराए पर रहने आया था रामकिशन रामकिशन (38) करीब 2 साल पहले अपने काम के सिलसिले में गोहाना के ककाना भादरी गांव को छोड़कर सोनीपत शहर में किराए पर रहने आया था। रामकिशन के तीन बेटे हैं। बड़े बेटे की उम्र 13 साल, दूसरे की 10 साल और सबसे छोटे बेटे की उम्र 7 साल है। वह अलग-अलग दुकानों पर गाड़ी से नमकीन भी सप्लाई करता था। आशीर्वाद गार्डन को किराए पर चलाने वाले संजय ने बताया कि 4 महीने पहले रामकिशन को रहने के लिए जगह की जरूरत थी। हमने उसे कहा कि यहां 2 कमरे है।