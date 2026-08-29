सोनीपत में यमुना नदी के बेगा घाट पर नहाते समय दो सगे भाई बहे, तलाश में जुटे गोताखोर
सोनीपत में यमुना नदी के बेगा घाट पर नहाते समय दो सगे भाई पानी के तेज बहाव में बह गए ...और पढ़ें
HighLights
सोनीपत के बेगा घाट पर दो सगे भाई यमुना में बहे।
सत्यम (15) और शिवम (17) सनपेड़ा गांव के निवासी थे।
पुलिस और गोताखोरों द्वारा लापता भाइयों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में यमुना के बेगा घाट पर नहाने आए दो सगे भाई पानी के बहाव में बह गए। सत्यम (15) और शिवम (17) सनपेड़ा गांव के रहने वाले हैं।
जानकारी के अनुसार, दोनों भाई तैरते समय किनारे से काफी आगे निकल गए और पानी के तेज बहाव में फंसने के बाद दोनों किशोर लापता हो गए। वहीं, साथ नहाने आया दोस्त प्रिंस (16) किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया।
बताया गया कि प्रिंस भी गांव सनपेड़ा का रहने वाला है। सूचना मिलते ही ग्रामीण और गन्नौर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल गोताखोरों की मदद से यमुना में दोनों भाइयों की तलाश की जा रही है।