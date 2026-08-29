सोनीपत में यमुना नदी के बेगा घाट पर नहाते समय दो सगे भाई बहे, तलाश में जुटे गोताखोर

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में यमुना के बेगा घाट पर नहाने आए दो सगे भाई पानी के बहाव में बह गए। सत्यम (15) और शिवम (17) सनपेड़ा गांव के रहने वाले हैं।

जानकारी के अनुसार, दोनों भाई तैरते समय किनारे से काफी आगे निकल गए और पानी के तेज बहाव में फंसने के बाद दोनों किशोर लापता हो गए। वहीं, साथ नहाने आया दोस्त प्रिंस (16) किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया।