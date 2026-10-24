सोनीपत सेक्टर-23 की लोकल सड़क पर 90 की स्पीड से दौड़ रहे वाहन, हादसों से डर का माहौल; अफसरों पर लगे गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, सोनीपत। सोनीपत के सेक्टर-23 में सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां आए दिन हो रहे सड़क हादसों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सेक्टर-23 के लोगों ने कई बार हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है।

सोनीपत के सेक्टर-23 के लोगों का कहना है कि सेक्टर को विकास नगर से जोड़ने वाली लोकल सड़क रोज का खतरा बन गई है, जहां दोपहिया वाहन 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

सड़क हादसे में बच्चा घायल सेक्टर-23 की सबसे ताजा घटना 19 अक्टूबर की है। 19 अक्टूबर को सुबह करीब 8:50 बजे तेज रफ्तार स्कूटी ने सड़क पर एक बच्चे को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बच्चे की कॉलर बोन (हंसली की हड्डी) टूट गई। लोगों का कहना है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है। इस मार्ग पर कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग अक्सर घायल होते रहे हैं।

घर से निकलने में सुरक्षित नहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क मोहल्ले के धीमे यातायात के लिए बनी थी, लेकिन अब राहगीर इसे शॉर्ट-कट की तरह इस्तेमाल करते हैं और इस पर खुले हाईवे की तरह वाहन दौड़ाते हैं। कई निवासियों ने बताया कि उन्हें घर से बाहर कदम रखने में भी डर लगता है।

अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप सेक्टर-23 के रहने वाले केहर सिंह का कहना है कि निवासी जितेंद्र, राजेश, कुलदीप, भरम सिंह और बिजेंद्र ने भी उनके साथ मिलकर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HUDA) और नगर निगम (MCD) के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है।

निवासियों की मांग है कि वाहनों की रफ्तार कम करने के लिए सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं। उनका तर्क है कि इस बुनियादी सुरक्षा उपाय की भी अनदेखी की गई है। निवासियों ने सेक्टर की सड़कों के लिए आवंटित धन के उपयोग पर भी सवाल उठाए हैं।