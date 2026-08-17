सोनीपत में एक छात्र की मौत के बाद खुली अधिकारियों की नींद, अब जर्जर ढांचों पर कड़ी नजर

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत में शिक्षा विभाग ने गन्नौर के गांव गढ़ी बिंदला के राजकीय स्कूल में 6 अगस्त को गेट का मलबा गिरने से छात्र की मौत के बाद जिले के सरकारी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती व निगरानी बढ़ा दी है।

जानकारी के अनुसर, अब मुखियाओं द्वारा स्कूलों में केवल मुख्य द्वार की स्थिति नहीं देखी जाएगी, बल्कि पूरे भवन और परिसर में मौजूद ऐसी सभी संरचनाओं की निगरानी करनी होगी, जिनसे विद्यार्थियों को खतरा हो सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूल मुखियाओं को इस संबंध में निर्देश दिए।

कमरे को जर्जर घोषित किया जा चुका स्कूलों में बने बास्केटबॉल कोर्ट के पोल, पुराने गेट, चारदीवारी, छज्जे, बरामदे और अन्य निर्माण भी जांच के दायरे में रहेंगे। अगर किसी भवन या कमरे को जर्जर घोषित किया जा चुका है तो वहां विद्यार्थियों की आवाजाही पूरी तरह रोकने की व्यवस्था करनी होगी। जर्जर भवनों की फेंसिंग कराने, चेतावनी बोर्ड लगाने और विद्यार्थियों को वहां नहीं जाने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया है। ऐसे कमरों को सील भी कराया जाएगा।

वहीं, जिन भवनों और कमरों को जर्जर घोषित किया जा चुका है, उन्हें केवल कागजों में बंद रखने के बजाय ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया तेज करनी होगी। जरूरत पड़ने पर कक्षाओं को सुरक्षित कमरों में शिफ्ट किया जाएगा। गंभीरता से काम कर रहे अधिकारी गांव गढ़ी बिंदला के राजकीय स्कूल में हादसे के बाद हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने घटना पर संज्ञान लिया था। आयोग ने जिले के जर्जर और असुरक्षित सरकारी स्कूल भवनों की स्थिति और उनकी सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। इसके बाद अधिकारी स्थिति को लेकर गंभीरता से काम कर रहे हैं।

पहले भी मलबा गिरने से घायल हो चुके हैं विद्यार्थी चिटाना स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में जुलाई 2024 में कमरे की छत से मलबा गिरने से दो विद्यार्थी घायल हुए थे। इसके बाद निरीक्षण में दो कमरों की स्थिति खराब मिलने पर उन्हें सील कराया गया था।

बरोदा स्थित राजकीय महाविद्यालय में भी फरवरी 2024 में भवन की छत का प्लास्टर गिर गया था। कॉलेज जर्जर राजकीय स्कूल के भवन में चल रहा था और प्रबंधन ने विद्यार्थियों को सुरक्षित भवन में शिफ्ट करने की मांग की थी। गनीमत रही कि प्लास्टर गिरने के समय वहां विद्यार्थी या कर्मचारी मौजूद नहीं थे।

रोहट पीएचसी का भवन भी गिरा था जुलाई 2026 में रोहट गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर इमारत भरभराकर गिर गई थी। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। भवन की मरम्मत का प्रस्ताव पहले भेजा गया था, लेकिन समय रहते काम नहीं कराया गया।