सोनीपत: युवती के बुलावे पर घर गए स्कूल क्लर्क को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो वायरल करने की धमकी दे मांगे 2 लाख

जागरण संवाददाता, सोनीपत। युवती के लगातार आ रहे मैसेज के बाद उसके घर पहुंचे स्कूल क्लर्क को परिवार के लोगों ने कमरे में बंधक बनाकर पीटा। मारपीट के दौरान उसका वीडियो बनाया गया और उसे इंटरनेट पर प्रसारित करने की धमकी देकर दो लाख रुपये की मांग की।

आरोप है कि उसके पर्स से 10 हजार रुपये निकाल लिए गए। घटना के बाद मानसिक तनाव में आए पीड़ित ने कई दिन तक परिवार को भी इसकी जानकारी नहीं दी। बाद में पत्नी और बेटे को घटना के बारे में बताया तो वे युवती के घर पहुंचे, जहां उनके साथ भी मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। फिलहाल थाना सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

कई दिन से आ रहे थे नीतू के मैसेज मुरथल थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले पीड़ित ने पुलिस को बताया कि गोहाना रोड स्थित एक गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्लर्क के पद पर कार्यरत है। उसके फोन पर कई दिनों से नीतू नाम की युवती के मैसेज आ रहे थे और वह उसे अपने घर आने के लिए कह रही थी। वह नौ अगस्त को करीब दोपहर 12 बजे शहजादपुर स्थित युवती के घर पहुंचा।

वहां बैठकर पानी पीने के कुछ देर बाद एक अन्य युवक घर में आया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि कमरे में युवती, उसका भाई और एक अन्य युवक मौजूद था। इसके बाद आरोपितों ने उस पर डंडों, लात-घूंसों और लोहे की राड से हमला किया।

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मारपीट के दौरान उसका वीडियो भी बनाया गया। दूसरे पक्ष की ओर से भी शिकायत दी गई थी। मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस टीम ने शहजादपुर पहुंचकर मौका तस्दीक की। जिसमें पीड़ित को कमरे में बंद कर मारपीट करने की बात सामने आई। फिलहाल मामला दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

दो लाख रुपये मांगे, 10 हजार छीने शिकायत के अनुसार, आरोपितों ने वीडियो को इंटरनेट पर प्रसारित नहीं करने के बदले दो लाख रुपये की मांग की। आरोपितों ने उसके पर्स में रखे 10 हजार रुपये भी निकाल लिए गए। इसके बाद उससे पैसे देने की हामी भरवाकर उसे छोड़ा गया। पीड़ित का कहना है कि मारपीट दौरान उसे मारकर शव ठिकाने लगाने की धमकी दी गई।

युवती को होटल ले जाने की बात कबूलने का डाला दबाव पीड़ित का आरोप है कि उससे युवती से छेड़छाड़ करने और उसे होटल ले जाने की बात कबूल करने के लिए दबाव बनाया गया। पीड़ित के मुताबिक, इन आरोपों से इंकार करने पर उसे दोबारा पीटा गया और वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित करने की धमकी दी गई।