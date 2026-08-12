आठवीं का सर्टिफिकेट निकला फर्जी, सोनीपत के जागसी सुरा गांव की सरपंच कोमल बर्खास्त

जागरण संवाददाता, सोनीपत। पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का फर्जी प्रमाण पत्र जमा करके गांव जागसी सुरा की सरपंच बनी कोमल को बर्खास्त कर दिया गया। जांच में आठवीं कक्षा का प्रमाणपत्र फर्जी मिलने पर उपायुक्त ने यह कार्रवाई की। उपायुक्त ने कोमल के सरपंच पद पर बना रहना जनहित में नहीं माना।

गांव जागसी के दो ग्रामीणों ने अधिकारियों को शिकायत देकर सरपंच के उसके आठवीं कक्षा के स्थानांतरण प्रमाणपत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की थी। शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने प्रमाणपत्रों की जांच कराई। चुनाव में सरपंच ने उत्तरप्रदेश में बागपत में एक निजी स्कूल का आठवीं कक्षा का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था।

जब अधिकारियों ने रिपोर्ट मांगी तो संबंधित स्कूल प्रबंधन ने प्रमाणपत्र को अपने विद्यालय से जारी किया हुआ नहीं बताया। जांच में प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने के बाद सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रशासन ने सरपंच को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिए, लेकिन वह आरोपों के बचाव में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी।

कोमल ने अनुसूचित जाति में महिला वर्ग के लिए आरक्षित सरपंच पद पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठवीं पास निर्धारित की गई। अब उनका आठवीं का प्रमाण पत्र फर्जी मिलने पर बर्खास्त कर दिया। बीडीपीओ डॉ. परमजीत सिंह ने इसकी पुष्टि की।