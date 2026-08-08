सोनीपत में 10 रोडवेज बसें प्रशासनिक ड्यूटी पर, कई रूटों पर बढ़ी यात्रियों की परेशानी; छुट्टियां रद

जागरण संंवाददाता, सोनीपत। स्वतंत्रता दिवस समारोह की रिहर्सल और तैयारियों के मद्देनजर सोनीपत रोडवेज की 10 बसों को प्रशासनिक ड्यूटी पर तैनात किया गया है।

इन बसों से विभिन्न सांस्कृतिक और योग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों को रिहर्सल स्थल तक लाने और ले जाने का कार्य किया जा रहा है। बसों के प्रशासनिक ड्यूटी में लगने से कुछ रूटों पर बस सेवा आंशिक रूप से प्रभावित हुई है।

हालांकि, यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और बस संचालन सुचारु बना रहे, इसके लिए रोडवेज ने सभी चालकों और परिचालकों की छुट्टियों को 15 अगस्त तक रद कर दिया है। रोडवेज ने भेजी 10 बसें पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए छात्र-छात्राएं निर्धारित शेड्यूल के अनुसार रिहर्सल कर रहे हैं, जिससे उन्हें आवागमन में कोई परेशानी न हो। रोडवेज से प्रशासन ने बसों की मांग की हैं। रोडवेज की ओर से 10 बसें भेज दी गई है।

रोडवेज की बसे प्रशासनिक ड्यूटी पर जाने से दिल्ली, पानीपत, रोहतक, गोहाना, खानपुर कलां सहित कई रूटों पर बसों की कमी खल रही है। वहीं, मुख्य रूटों पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है।

त्योहारी सीजन के कारण लोकल रूटों पर भी अब यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है, रोडवेज का फोकस भी शिवरात्रि के पर्व के बाद लोकल रूटों पर रहेगा, ताकि लोगों को दिक्कत न झेलनी पड़े। कांवड़ यात्रा और रूट डायवर्जन से उत्तर प्रदेश व हरिद्वार रूट प्रभावित शिवरात्रि पर्व और कांवड़ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश जाने वाले मार्ग प्रभावित हुए हैं। रुड़की सहित अन्य स्थानों पर रूट डायवर्ट होने के कारण सोनीपत से हरिद्वार जाने वाली बसों को अतिरिक्त चक्कर काटकर पहुंचना पड़ रहा है, जिससे चालकों और यात्रियों को परेशानी हो रही है।