सोनीपत के 2.07 लाख राशन कार्डधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब डिपो पर गेहूं के साथ मिलेगा सरसों का तेल

जागरण संवाददाता, सोनीपत। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने जिले के करीब 2.07 लाख बीपीएल और पात्र परिवारों को राशन डिपो के माध्यम से सरसों का तेल उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को डिपो से नियमित मिलने वाले गेहूं व अन्य खाद्यान्न के साथ सरसों का तेल भी दिया जाएगा। तेल का नया स्टाक डिपो पर पहुंचने के बाद इसका वितरण शुरू किया जाएगा।

विभाग की ओर से डिपो संचालकों को स्टाक व्यवस्थित रखने और वितरण प्रक्रिया सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, डिपो स्तर पर उपलब्ध पूर्व के बचे हुए स्टाक को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर वितरित कर निस्तारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

पुराने स्टॉक को क्लियर करना है उद्देश्य विभाग का उद्देश्य पुराने स्टाक को पहले क्लीयर करना है, ताकि आगामी आपूर्ति के लिए डिपो और गोदामों में पर्याप्त जगह उपलब्ध रहे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, आगामी आपूर्ति प्राप्त होने के बाद पात्र परिवारों को निर्धारित मात्रा में सरसों का तेल उपलब्ध कराया जाएगा।