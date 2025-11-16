सोनीपत में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, युवती को श्मशान में बनाया था बंधक

जागरण संवाददाता, सोनीपत। मोहाना क्षेत्र के गांव में ड्यूटी से लौट रही युवती को अगवा कर श्मशाम घाट में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित पास के ही गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि अक्सर नशे की हालत में इधर-उधर भटकता रहता है।

पुलिस आरोपित को न्यायालय में पेश कर शिनाख्त परेड करवाएगी। इसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। मामले को सुलझाने के लिए एसआइटी का गठन किया गया था। जिसमें दंगल गर्ल के नाम से फेमस पहलवान गीता फौगाट भी शामिल रही। गीता फौगाट हरियाणा पुलिस में अंडरट्रेनी है। फिलहाल उनकी नियुक्त मोहाना थाना में ही है।



मोहाना क्षेत्र के एक गांव की युवती के परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए शहर के एक मॉल में काम करती है। छह नवंबर को भी युवती ड्यूटी के बाद घर लौट रही थी। वाहन से गोहाना रोड पर उतर कर पैदल की घर की ओर जा रही थी। पीड़िता ने स्वजन और ग्रामीणों को बताया था कि इसी दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे युवक उसे जबरदस्ती श्मशान की ले गया। वहां उसने डरा-धमका कर हाथ-पैर बांध कर उसके साथ दुष्कर्म किया।