    सोनीपत में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, युवती को श्मशान में बनाया था बंधक

    By Deepak Gijwal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:39 AM (IST)

    सोनीपत पुलिस ने एक युवती के साथ श्मशान घाट में दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे कई दिनों से परेशान किया और श्मशान घाट में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। मोहाना क्षेत्र के गांव में ड्यूटी से लौट रही युवती को अगवा कर श्मशाम घाट में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित पास के ही गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि अक्सर नशे की हालत में इधर-उधर भटकता रहता है।

    पुलिस आरोपित को न्यायालय में पेश कर शिनाख्त परेड करवाएगी। इसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। मामले को सुलझाने के लिए एसआइटी का गठन किया गया था। जिसमें दंगल गर्ल के नाम से फेमस पहलवान गीता फौगाट भी शामिल रही। गीता फौगाट हरियाणा पुलिस में अंडरट्रेनी है। फिलहाल उनकी नियुक्त मोहाना थाना में ही है।

    मोहाना क्षेत्र के एक गांव की युवती के परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए शहर के एक मॉल में काम करती है। छह नवंबर को भी युवती ड्यूटी के बाद घर लौट रही थी। वाहन से गोहाना रोड पर उतर कर पैदल की घर की ओर जा रही थी। पीड़िता ने स्वजन और ग्रामीणों को बताया था कि इसी दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे युवक उसे जबरदस्ती श्मशान की ले गया। वहां उसने डरा-धमका कर हाथ-पैर बांध कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

    इसके बाद किसी को घटना के बारे में जान से मारने की धमकी भी दी। वह जैसे-तैसे घर पहुंची। मामले की जानकारी स्वजन को दी। स्वजन ने पुलिस को अवगत कराया। युवती को इलाज के लिए खानपुर मेडिकल में भर्ती कराया गया था। वहीं, मामला दर्ज कर पुलिस ने एसीपी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में एसआइटी गठित की गई थी। एसआइटी ने मोबाइल डंप, सीसीटीवी सहित अन्य तकनीकी साक्ष्य एकत्रित कर आरोपित को गिरफ्तार किया है।